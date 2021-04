Au cours des 17 dernières années, l’expansion de la Major League Soccer a été un succès retentissant. La ligue a été astucieuse dans son choix de marchés, non seulement en termes de recherche de villes favorables au jeu, mais également en complétant son empreinte géographique, passant de 10 équipes en 2004 à 27 en 2021 – avec Charlotte et Saint-Louis. rejoignant respectivement 2022 et 2023.

C’était donc un coup de fouet pour MLS quand, le 26 février, il a été annoncé que le milliardaire américain Ron Burkle avait décidé de ne pas aller de l’avant avec un accord proposé pour devenir le principal investisseur / opérateur d’une équipe d’expansion à Sacramento, mettant le projet en marche. une prise indéfinie. La décision est intervenue 17 mois après une annonce très publique attribuant à la ville une équipe à laquelle ont participé Burkle, le gouverneur de Californie Gavin Newsom, le maire de Sacramento Darrell Steinberg, le commissaire de la MLS Don Garber, le propriétaire de la République de Sacramento du championnat USL Kevin Nagle et un hôte de fans extatiques.

Les questions sont maintenant: Sacramento peut-il se rallier – encore une fois – et trouver le genre d’investisseur principal aux poches profondes qui peut fournir un niveau de soutien financier qui satisfait MLS? Et combien de temps la ligue est-elle prête à attendre avant de commencer à chercher des villes alternatives?

Dans la brèche, l’ancien défenseur des tremblements de terre de San Jose, du Toronto FC et du LA Galaxy Todd Dunivant, qui a succédé à la présidence de la République après la démission de Ben Gumpert le mois dernier. Comme on pouvait s’y attendre, le ton de Dunivant est optimiste, affirmant qu’une fois que la décision de Burkle a été rendue publique, les investisseurs potentiels ont immédiatement suscité un intérêt.

«Nous avons eu beaucoup de gens différents qui ont contacté à ce sujet, donc nous travaillons à travers ce processus», a-t-il déclaré. « Ce n’est pas quelque chose que vous claquez des doigts et cela se produit du jour au lendemain, mais nous travaillons certainement avec le niveau d’urgence parce que nous sommes prêts. Nous travaillons là-dessus depuis un an et demi pour faire la transition vers la MLS sur tous les aspects. , donc nous voulons voir cet élan [continue]. «

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

A propos de la qualité des contacts, Dunivant a ajouté: « Ils sont sérieux. Ce ne sont en aucun cas des blagues. »

Il y a beaucoup de choses qui restent convaincantes à propos de la capitale californienne en tant que ville d’expansion MLS possible. Le marché est prouvé, la République de Sacramento comptant en moyenne plus de 11000 fans par an au cours des six dernières saisons (non touchées par COVID). Sacramento se classe au 20e rang en termes de taille du marché de la télévision, ce qui le place au-dessus de huit villes MLS existantes, dont Nashville et Austin. Les dirigeants de la ville soutiennent fermement la candidature et la République a préparé le site du stade des Railyards au centre-ville de Sacramento pour le début de la construction. La seule autre équipe sportive professionnelle de la ville est les Kings de la NBA, donnant potentiellement à une équipe de la MLS la chance de dominer les calendriers sportifs d’été et d’automne.

« MLS peut posséder [Sacramento] d’une manière qu’ils ne le feraient pas à Detroit », a déclaré un observateur de la ligue, qui a été impliqué dans des projets d’expansion dans le passé, notant la candidature précédente de la métropole du Michigan pour une place en MLS et son paysage sportif bondé composé déjà d’équipes en la NFL, la NBA, la LNH et la MLB.

Les obstacles économiques à la manière de Sacramento

La candidature de Sacramento fait face à de violents vents contraires. Les coûts d’un stade (350 millions de dollars), les frais d’agrandissement (200 millions de dollars), plus la construction d’un centre de formation et l’achat de la République à Nagle placent les coûts de démarrage à environ 600 millions de dollars. Sacramento étant maintenant de retour à la case départ dans sa quête pour acquérir une équipe d’expansion, cela soulève la question de savoir si la MLS exigera qu’elle augmente ses frais d’expansion des 200 millions de dollars initialement convenus aux frais de 325 millions de dollars que Charlotte a payés à la fin de 2019. Tout cela représente un investissement massif.

Mais compliquer la situation est le fait qu’il y a trois équipes MLS – le Houston Dynamo, Orlando City SC et Real Salt Lake – qui sont à vendre. Les trois équipes ont leurs propres stades et installations d’entraînement, et seraient des opérations clé en main en comparaison.

Cette dynamique sape la perception de la rareté sur le marché – que peu importe le nombre de fois où elle a cherché à augmenter le nombre d’équipes dans la ligue, il n’y a qu’un nombre limité de places disponibles – que la MLS a si bien conçue au cours de sa poussée d’expansion. Cette rareté existe toujours dans une certaine mesure, mais si vous êtes un milliardaire qui cherche à acheter une équipe MLS, le prix d’entrée d’une équipe existante sera probablement inférieur au prix croissant à Sacramento. LAFC était la dernière équipe de la ligue à avoir une participation à un changement de mains, la moitié de la réduction de 20% de Vincent Tan ayant été rachetée par les propriétaires existants du club en février 2020, créant une valorisation de 700 millions de dollars. Cependant, LAFC est sans doute l’équipe la plus précieuse de la MLS, et aucun membre de Houston, Orlando ou RSL ne pouvait raisonnablement s’attendre à obtenir des sommes similaires, avec la valorisation de 400 millions de dollars de Chicago Fire en 2019 un chiffre plus réaliste.

Sacramento a reçu une équipe d’expansion en 2019, mais après que l’investisseur principal Ron Burkle, à gauche, se soit retiré, MLS viendra-t-il dans la capitale californienne après tout? D. Ross Cameron-USA TODAY Sports

Tout cela met davantage la responsabilité de trouver un propriétaire potentiel ayant des liens locaux, quelqu’un ayant un intérêt direct à amener une équipe à Sacramento – même si cela coûte plus cher que d’acquérir une équipe dans une autre ville.

« Je penserais que [a potential owner] va probablement être quelqu’un qui est géographiquement sensible », a déclaré Sean Clemens, directeur et principal de Park Lane, une banque d’investissement qui se concentre sur les transactions sportives en tant qu’élément clé de son activité.« Je pense que Sacramento est certainement adjacent à la Bay Area ajoute un peu d’éclat à cette opportunité. Et il y a beaucoup de richesse dans cette partie du monde. J’imagine donc que ce serait quelqu’un qui apprécierait d’être à proximité et de pouvoir être proche de la franchise qu’ils dirigent. «

Sacramento semble également disposé à adoucir le pot, Fortune rapportant que la ville utilisera un financement supplémentaire (prêts empruntés contre de futures recettes fiscales) pour augmenter ses paiements d’infrastructure à 45 millions de dollars. Et avec le stade assis sur une parcelle de 31 acres, et seulement 14 de cet ensemble devant être repris par le stade, il est possible que le terrain adjacent puisse être utilisé pour des entreprises auxiliaires qui pourraient intéresser un propriétaire potentiel. Mais cette personne doit être identifié en premier.

Si ce n’est pas Sacramento, alors qui?

Tout cela a fait un chemin déjà sinueux pour Sacramento encore plus. Mais la réalité est que tous les autres marchés qui cherchent à acquérir une équipe MLS ont leurs défis, même si certains sont plus avancés que d’autres. Et tandis que des sources de la ligue disent à ESPN que la MLS est sensible au sort de Sacramento, elle a commencé à explorer d’autres possibilités.

On pensait que les espoirs d’expansion de San Diego étaient morts en 2018 après qu’un référendum sur les stades soutenu par FS Investors a été vaincu au profit d’un projet concurrent soutenu par l’Université d’État de San Diego. Dans l’état actuel des choses, l’absence de propriétaire potentiel semble être un obstacle majeur à la relance de tout type d’offre d’expansion. Mais une source au courant de la situation a déclaré que des discussions initiales avaient eu lieu entre la MLS et le SDSU concernant le cadre d’un accord qui verrait une équipe d’expansion de la MLS jouer dans le stade Aztec de 35000 places, qui devrait ouvrir en septembre 2022.

Alors que la MLS est réticente à entrer dans une situation dans laquelle l’un de ses équipes serait locataire dans le stade de quelqu’un d’autre, la source a évoqué la possibilité qu’une équipe d’expansion soit copropriétaire du stade, ou au moins avoir la garantie que tout Les revenus liés au MLS iraient à l’équipe.

2 Liés

L’intérêt de Las Vegas pour la MLS est subordonné à un projet de réaménagement dans et autour de Cashman Field (le siège des Las Vegas Lights du championnat de l’USL), avec les Renaissance Companies le point de départ du milliardaire Seth Klarman et de sa société le groupe Baupost. Joint par e-mail, le président de la Renaissance, Floyd Kephart, a déclaré à ESPN que son accord de négociation exclusif (ENA) avec la ville, qui englobe l’ensemble du projet de développement, y compris le stade de football, expirera le 15 avril. les entités impliquées concluraient un accord de développement principal, qui ouvrirait alors la voie à Baupost pour acquérir les lumières.

«À ce moment-là, nous présenterons un nouveau« plan conceptuel »pour le réaménagement du complexe Cashman et des propriétés connexes incluses dans notre ENA», a déclaré Kephart. « Nous continuons à travailler avec la ville pour évaluer les opportunités liées à la poursuite et / ou à l’expansion du football professionnel à Las Vegas. »

Phoenix est une autre ville qui a manifesté son intérêt, et le succès de l’équipe du championnat USL Phoenix Rising – un record nord-américain de 20 victoires consécutives en route vers un titre de saison régulière en 2019 – a jeté les bases. Pourtant, dans les cercles de la MLS, on s’inquiète de savoir si les propriétaires ont des poches assez profondes, bien qu’ils soient constitués du milliardaire chinois Alex Zheng et de Chelsea et de la légende des buts ivoiriens Didier Drogba. Un stade de taille appropriée est également un problème. Alors que l’équipe jouera dans un nouveau stade modulaire de 10000 capacités à White Horse Pass dans la communauté indienne de Gila River cette saison, un nouveau site devra être construit, et le temps chaud reste une préoccupation – comme il le fait à Las Vegas.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiasmés par les progrès que nous avons réalisés pendant cette intersaison », a déclaré le directeur général de Phoenix Bobby Dulle.

Lorsqu’on lui a demandé si un stade plus grand et prêt pour la MLS devrait être couvert, Dulle a déclaré: « Nous travaillons sur plusieurs concepts. Il y a certainement des concepts qui ont une structure de toit et il y a des concepts qui ont différentes façons d’atténuer la chaleur. »

Il y a aussi la chance qu’une nouvelle ville puisse participer au concours. Il a été récemment rapporté que le groupe de propriété derrière le championnat USL Louisville City envisageait de rejoindre la MLS, bien que le président de Louisville, Brad Estes, ait déclaré au Louisville Courier-Journal: « Nous avons une grande base de fans, nous avons un excellent produit sur le terrain, nous J’adore notre ligue, donc si la MLS a du sens à un moment donné dans le futur, alors bien sûr, nous l’évaluerons, mais nous n’avons pas à faire ce geste. «

D’autres villes semblent plus agressives, ce qui signifie que Sacramento est sur l’horloge.