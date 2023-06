Où se situe la signature de Messi dans l’histoire du football américain ?

Après des années de rumeurs, de peut-être et de vœux pieux, c’est enfin arrivé. Lionel Messi va signer pour jouer dans la Major League Soccer. L’icône mondiale et vainqueur argentin de la Coupe du monde rejoint l’Inter Miami CF de David Beckham après avoir quitté le Paris Saint-Germain de la Ligue 1.

Il y a eu beaucoup de footballeurs énormes – voire légendaires – qui ont joué professionnellement aux États-Unis au fil des ans. Johan Cruyff. George Best. Bobby Moore. Carlos Alberto. Zlatan. Drogba. Pirlo. Balle. La liste est longue et les noms massifs qui ont joué dans les ligues américaines ne manquent pas.

Mais peu, voire aucun, ne peut se comparer à Messi. Peut-être que seuls deux joueurs peuvent égaler la stature historique de ce mouvement. L’emblématique Pelé, qui est arrivé à New York avec le Cosmos en 1975 et a élevé le football aux États-Unis vers le grand public. Et David Beckham, le nouveau patron de Messi, qui a signé avec le LA Galaxy en 2007 et a élevé ce qui était alors une MLS encore naissante dans une nouvelle ère.

Une signature peut tout changer

Il est difficile de comparer ces signatures de pommes à pommes, car elles se sont produites à des époques différentes et dans des circonstances différentes.

Pelé est entré dans les stades et les télévisions américains comme une figure presque mythique. Il était déjà connu comme le plus grand joueur de football de tous les temps, mais quelque chose que la plupart des Américains n’avaient jamais vu. Il a joué toute sa carrière jusqu’à ce moment-là à Santos, donc à moins que vous n’attrapiez un moment fort de la Coupe du monde, vous n’aviez jamais vu Pelé auparavant.

Le battage médiatique et l’énergie qu’il a injectés dans la Ligue nord-américaine de soccer étaient immenses. Le Cosmos, même après sa retraite en 1977, est resté une force et un bon tirage auprès des fans. Et des équipes dans des endroits comme Seattle, Portland, Vancouver, San Jose, Tampa Bay et Fort Lauderdale (le nouveau terrain de Messi) ont également connu un certain succès. Mais la plupart des autres équipes ne l’ont pas fait, et la ligue elle-même n’était pas viable. Bien que la NASL et Cosmos n’aient pas survécu, elles ont laissé derrière elles certaines marques héritées – et surtout une explosion de la participation des jeunes au football. Pelé a changé le jeu aux États-Unis pour toujours.

Beckham est arrivé sur les côtes américaines à une époque où davantage de football international était disponible aux États-Unis. En plus d’être un grand joueur, Beckham étant une célébrité tabloïd, il a élevé le facteur de sensibilisation du grand public. Comme Pelé’s Cosmos, Beckham’s Galaxy a rempli des stades à travers le pays, déplaçant souvent des matchs dans de plus grandes salles.

Pour faire venir Beckham, la MLS a littéralement contourné ses règles. La règle du joueur désigné, qui permettait aux équipes de contourner le plafond salarial pour signer un joueur vedette, a été inventée pour effectuer la signature. Et il a été agrandi et reste en place aujourd’hui. Et sa signature a eu un effet d’entraînement. Son contrat s’accompagnait de l’option de posséder une équipe d’expansion au prix alors en vigueur de 25 millions de dollars. Beckham, avec le propriétaire principal Jorge Más, a finalement exercé cette option en 2014 sur la franchise qui allait devenir l’Inter Miami CF.

La signature de Messi correspondra-t-elle – ou éclipsera-t-elle – les moments décisifs passés?

Et maintenant, Messi arrive sur une scène très différente non seulement des années 1970, mais aussi du milieu des années 2000. La MLS compte désormais 30 équipes. Il existe des dizaines de sites de football construits à cet effet dans tout le pays. Non seulement au sommet, mais également dans une configuration de division inférieure beaucoup plus robuste.

Et le football international est incroyablement plus facile à regarder aujourd’hui qu’il ne l’était même en 2007. Presque tout le monde sait qui est Messi, et n’importe quel fan de football l’a vu jouer. Que ce soit avec Barcelone, le PSG ou l’Argentine, les fans de sport américains ont été exposés à fond au joueur qui a légitimement gagné une place dans l’argument GOAT.

Donc Messi n’arrive pas comme une énigme mystérieuse ou une nouveauté. C’est une quantité connue. Mais comme Pelé, Beckham et la plupart des autres joueurs massifs qui ont signé ici, il est au crépuscule de sa carrière.

Ne fais pas d’erreur. C’est un grand moment dans l’histoire du jeu aux États-Unis. Messi sera remplir les stades. Il sera vendre des camions de maillots. Il attirera probablement plus de téléspectateurs vers des jeux (du moins ceux auxquels il joue) à la télévision et attirera plus d’abonnés pour leur service de streaming, MLS Season Pass. Et certains détenteurs d’abonnements MLS sont sur le point de miser sur StubHub pour revendre leurs billets pour l’arrivée de Messi en ville.

Cela donnera certainement plus de crédibilité à la ligue, ou du moins d’intérêt, sur la scène internationale. Tout comme la Ligue 1 et le PSG ont vu un monstre monter dans des choses comme les abonnés et les sponsors des médias sociaux, il en sera de même pour la MLS et l’Inter Miami. Mais il y a de fortes chances que ce ne soit pas l’explosion massive de la « fièvre du football » du jour au lendemain, passant de presque rien à un phénomène comme nous l’avons vu dans les années 70. Il y a déjà des équipes qui attirent régulièrement 40 à 50 000 fans. Le football américain est dans un meilleur endroit qu’il ne l’était il y a 20 et 50 ans. Les effets seront donc probablement beaucoup plus nuancés.

Il sera intéressant de voir si la signature de Messi a l’impact durable que Pelé et Beckham ont eu. Il est difficile de dire s’il s’agit d’un événement plus important que l’une ou l’autre de ces deux signatures historiques. Il se sent comme c’est le cas, mais c’est peut-être simplement parce que nous vivons l’instant présent.

L’accord n’est pas encore officiel, donc les détails restent à voir. Quelles règles ont pu être contournées cette fois ? Comment cela affectera-t-il des signatures similaires sur toute la ligne? Combien de temps jouera-t-il réellement ici? Il est tout à fait possible que le temps de Messi en MLS se termine avant que la Coupe du monde ne prenne le dessus sur la conscience publique en 2026. Et cet événement est sans doute beaucoup plus important dans le grand schéma des choses qu’un seul joueur qui signe.

La prochaine « grande » signature pourrait en fait être la plus importante

Messi est massif. Un nom qui transcende le sport. Mais signer un joueur de bientôt 36 ans, peu importe qui il est, n’est pas la marque d’un club ou d’une ligue véritablement d’élite.

Le plus grand moment viendra vraiment lorsque la MLS pourra signer des joueurs de la stature de Messi (en réalité un échelon ou deux en dessous) à leur apogée. Messi va apporter plus de globes oculaires que jamais à la MLS. Mais que verront ces globes oculaires autour du légendaire #10 ? Son nouveau club occupe actuellement la dernière place de la Conférence Est de la MLS et vient de limoger son manager. Un homme ne peut pas élever seul le niveau général d’une compétition. La MLS offre un football divertissant, des joueurs de qualité, des villes mondialement connues, de bons sites et de bonnes ambiances. Mais ce n’est pas la Premier League. Ce n’est pas la Liga. Ce n’est même pas la Ligue 1.

La fin de partie doit être pour les clubs américains de rivaliser avec Manchester, Madrid, Barcelone, la Juventus et le Bayern pour des superstars qui ont dix ans de moins que Messi. Dans cinq ans, quelqu’un dont nous n’avons pas encore entendu parler pourrait s’avérer être la signature la plus influente jamais venue en Amérique.

Messi est-il une autre étape sur l’échelle pour y arriver? Ou une autre tournée de retraite? Seul le temps nous le dira.

Photos : Imago