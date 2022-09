Où se situe Boris Johnson dans le panthéon des premiers ministres britanniques modernes ?

Jil est sorti du jury », pour utiliser une expression à la mode, sur la position de Boris Johnson dans un tableau de classement théorique des premiers ministres – et presque littéralement alors que la commission des privilèges de la Chambre des communes n’a pas encore rendu son verdict sur la question de savoir si Johnson a sciemment induit le Parlement en erreur sur « Porte de fête ».

S’ils découvrent qu’il l’a fait – et le jugement sera probablement un peu flou – et, fondamentalement, il était effectivement coupable d’avoir menti aux députés, alors c’est traditionnellement une question de démission en disgrâce. Bien sûr, il ne sera plus Premier ministre, mais il subirait des pressions morales sinon politiques pour quitter les Communes, même si l’une de ses caractéristiques déterminantes, comme nous l’avons appris, est sa capacité à ignorer de telles influences.

Le mieux que je pense que Johnson puisse probablement espérer est une critique ambiguë et circonscrite de lui, mais même cela serait sans précédent parmi les premiers ministres et le pousserait beaucoup plus bas dans le classement. Il est aussi, après tout, le premier Premier ministre en exercice à avoir reçu un avis d’amende forfaitaire pour une infraction pénale. Il est loin d’être le premier à rencontrer des controverses dans la façon dont il gère ses relations avec les donateurs du parti (Tony Blair a été interviewé sous caution à Downing Street à propos du “cash for honours” et Lloyd George était connu pour vendre des baronnets et des pairies) ; “wallpapergate” n’a rien fait pour améliorer la réputation de Johnson. Avec les multiples violations des lois de verrouillage sous sa surveillance, la prorogation illégale du Parlement, la censure par ses propres conseillers en éthique, le gâchis des scandales Dominic Cummings, Owen Paterson et Chris Paterson, ainsi que d’autres éraflures, la conduite au bureau et la moralité personnelle ne sont pas Les costumes les plus forts de Johnson. Rarement le numéro 10 aura autant ressemblé à une cour médiévale.

Oui, vous pourriez dire, mais le public ne s’est jamais soucié de tout cela. Ils savaient qu’ils n’avaient pas de saint. La vie privée de Johnson était un livre ouvert, et pas particulièrement édifiant. Ses ministres et certains de ses députés se sont disputés à ce sujet, et c’est pourquoi son mandat de premier ministre a été si court – mais n’a-t-il pas bien reçu les gros appels ? Qu’en est-il du Brexit ?

Ce sera toujours le cas le plus solide de Johnson pour être placé en haut des listes. Le Brexit définit en effet sa place dans l’histoire, le référendum de 2016 et les élections générales de 2019 marquant le double sommet de sa carrière. Mais encore une fois, il y a… le contexte.

Winston Churchill, Margaret Thatcher et Clement Attlee sont généralement placés par les historiens au sommet des palmarès des premiers ministres parce que leurs mandats ont non seulement été relativement longs et mouvementés, mais aussi au cours desquels beaucoup a été accompli et le visage de la nation a changé, d’une manière que nous vivent encore avec (pour le meilleur ou pour le pire). Ils ne sont, pour la plupart, pas entachés de scandales personnels majeurs ou d’erreurs de jugement.

Juste en dessous des titans habituels viennent ceux qui étaient également au pouvoir pendant de nombreuses années et ont beaucoup accompli, mais dont les défauts étaient plus importants – David Lloyd George (scandales), Tony Blair (Irak) et HH Asquith (mauvais leadership en temps de guerre). D’autres ont été au pouvoir pendant une durée impressionnante, ont remporté des élections contre toute attente, ont fait peu de mal, mais ont également laissé un héritage étonnamment maigre – John Major, Harold Wilson, Harold Macmillan, Stanley Baldwin, James Ramsay MacDonald. Les six années de mandat de David Cameron pourraient également tomber dans cette catégorie intermédiaire si ce n’était de sa confiance excessive en sa capacité à remporter le référendum de 2016 sur le Brexit. C’était son projet et il doit en assumer les conséquences.

Ensuite, il y a ceux dont les mandats de premier ministre ont été à la fois courts et désastreux, qui finissent régulièrement vers le bas de la pile en raison de politiques personnelles catastrophiques – Anthony Eden (Suez) et Neville Chamberlain (apaisement).

Johnson avec un buste de Winston Churchill – mais il n’était pas dans la même classe politiquement (Getty Images)

Johnson se classera plus haut que ces deux-là, car il n’est pas encore évident, étant généreux, que le Brexit soit une humiliation nationale à peu près de la même ampleur. Le poste de premier ministre de Johnson devrait probablement être classé comme l’image miroir de celui d’Edward Heath (1970-74). Heath a également trouvé son temps à Downing Street écourté, et son mandat marqué par l’inflation, la stagnation économique et les troubles industriels croissants, et finalement désavoué par son parti, mais pendant des décennies, personne n’a pu lui enlever sa réalisation historique – diriger le Royaume-Uni dans les Communautés européennes le 1er janvier 1973. Enfin, jusqu’à l’arrivée de Boris Johnson.

Le poste de premier ministre de Johnson ne se limitait pas au Brexit, à la sottise et au scandale, mais rien ne pouvait l’élever au premier ou même au deuxième rang des titulaires de la plus haute fonction élective. La réponse à Covid-19 a certainement été plus chaotique et plus faible qu’elle n’aurait pu ou n’aurait dû l’être – mais la prochaine enquête publique déterminera exactement à quel point elle était voulue et de quelles manières (le cas échéant) Johnson peut être tenu personnellement responsable des pertes des vies. Pour autant qu’on puisse en juger maintenant, il a hésité et retardé l’imposition de verrouillages et le test et le traçage ont été un désastre absolu ; mais il a pris la décision audacieuse de financer un programme de vaccination britannique (et non européen) à une vitesse maximale et, exceptionnellement, a nommé des personnes hautement compétentes pour le faire avancer.

La pandémie, pour être juste, en raison de son impact sur les finances publiques, a également détruit toute chance que Johnson avait de réussir dans les programmes coûteux, tels que “se niveler” et être capable de “reconstruire en mieux”. La crise du logement est plus grave que jamais et les services publics manifestement plus faibles que lorsqu’il a pris ses fonctions en 2019.

L’autre «grand appel» des partisans de Johnson affirme qu’il a eu raison de fournir des armes, un soutien financier et moral à l’Ukraine. Si Johnson revendique la vision de Churchill, c’est bien celle-ci. D’un autre côté, n’importe quel autre dirigeant de son parti ou Keir Starmer aurait fait à peu près la même chose, mais avec moins de déplacements à Kyiv. Pourtant, Johnson mérite d’être reconnu pour ce rôle, bien que le programme de réinstallation des réfugiés ukrainiens, comme celui de l’Afghanistan, ne semble pas très bien fonctionner. Il peut aussi légitimement dire qu’il a fait de son mieux lors du sommet Cop26 pour faire de Net Zero une proposition pratique ; mais il a échoué, selon ses propres critères, en matière de migration.





Cela laisserait alors Johnson vers le sommet de la troisième classe de premiers ministres

Ainsi, le mandat de Premier ministre de Johnson a été court mais indéniablement plus conséquent que ceux de Theresa May et James Callaghan, qui ont également passé environ trois ans dans le numéro 10. Il est tentant mais faux de jeter le nom très décrié de Gordon Brown dans ce pot pour la raison simple mais exceptionnelle qu’il a sauvé le système financier mondial avec son plan de 2008, très copié, de nationaliser les banques en faillite, plutôt que d’essayer de les soutenir en leur prêtant ou en leur donnant de l’argent. Brown, comme la plupart des premiers ministres, avait une mauvaise réputation après avoir quitté ses fonctions (et Mme Duffy n’a pas aidé), mais il mérite maintenant sa réhabilitation. Il était probablement supérieur à Johnson.

Contrairement à Brown, May, Callaghan, Heath, Alec Douglas-Home, Bonar Law et d’autres avec de brefs mandats, Johnson a été un vainqueur avéré des élections, avec sa victoire inattendue en 2016 et sa majorité parlementaire de 80 sièges en 2019, le meilleur résultat pour son parti depuis au moins 1987. Dans l’ensemble, un premier ministre qui est bon pour gagner des élections est supérieur à celui qui ne le fait pas. Pourtant, Johnson s’est rapidement transformé en perdant des élections, avec des élections locales et des pertes spectaculaires aux élections partielles qui ont joué un rôle majeur dans sa chute. L’une des rares consolations à Johnson étant expulsé du terrain pour son bain précoce est qu’il peut toujours prétendre qu’il a été renvoyé par son propre parti, et non par le peuple. Son record ininterrompu de victoires, qui remonte au moment où il a défié Ken Livingstone pour le maire de Londres, est toujours valable.

Cela laisserait alors Johnson vers le sommet de la troisième classe de premiers ministres. Il n’est clairement pas dans la première classe de Churchill ou de Thatcher, et ses défauts personnels et sa chute précipitée du pouvoir signifient qu’il est rétrogradé en dessous de Blair et Wilson en deuxième division. Le Brexit et son succès électoral lui assurent une place au-dessus de Theresa May et de David Cameron dans la prochaine cohorte, mais, compte tenu des opportunités encore non saisies du Brexit, en dessous de Brown. Même ses critiques les plus sévères concéderaient sûrement que Johnson n’a pas fait autant de tort à l’intérêt national qu’Eden et Chamberlain.

À bien des égards, Johnson a de la chance de se retrouver au milieu du peloton historique, mais ce jury, le comité des privilèges, présidé par Dame Harriet Harman, pourrait bien le reléguer plus près du bas de la ligue, en particulier s’il se retrouve éjecté lors d’une élection partielle à Uxbridge. Cela ferait un retour supposé, déjà fantaisiste, plutôt plus difficile à concevoir.

Une autre compensation pour Johnson est que son successeur s’annonce encore pire que lui. C’est presque comme si Liz Truss avait été promue par Johnson comme quelqu’un qui, dans le pire des cas où il serait évincé, serait tenu de le faire bien paraître. Sa place dans l’histoire l’attend, et peut-être pas pour longtemps.