Où se procurer vos vaccins contre la grippe et la COVID

Temps de lecture : 2 minutes

Il existe de nombreuses façons de vous faire vacciner ; voici les plus pratiques pour les étudiants

Octobre apporte les examens de mi-session, le Panda Game et, malheureusement, grippe (grippe) et COVID-19 (COVID). La grippe et d’autres maladies respiratoires sont plus commun en automne et en hiver.

Pour déterminer si vous faites ou non partie d’un groupe hautement prioritaire pour la vaccination, vous pouvez visiter le site Web provincial.

Même si vous ne faites pas partie d’un groupe hautement prioritaire, c’est quand même une excellente idée de vous faire vacciner.

Croyez-moi, les deux secondes d’inconfort ne sont rien comparées au fait de soigner un rhume en pleine mi-session. De plus, la vaccination contribue à réduire gravité de maladie et contribue à population immunité.

De plus, l’université est un terrain fertile pour les maladies une fois le froid arrivé. Cela est dû aux taux de transmission élevés dans les environnements communautaires tels que les résidences et les salles de classe.

Il existe de nombreuses façons de se faire vacciner, mais voici les plus pratiques pour les étudiants :

Se faire vacciner en pharmacie

Vous pouvez prendre rendez-vous pour une vaccination dans une pharmacie locale, notamment Acheteurs Pharmacie et Rexallque l’on retrouve partout à Ottawa.

Lors de la prise de rendez-vous, vous devez avoir votre numéro de carte Santé à portée de main. Les étudiants internationaux ou les autres personnes qui ne bénéficient pas d’un régime d’assurance-maladie de l’Ontario (OHIP) peuvent toujours se faire vacciner.

La majorité des pharmacies vaccineront les personnes sans assurance-santé, mais les étudiants doivent confirmer en appelant à l’avance.

Consultez le site Web de Santé publique Ottawa et de la province.

Les vaccins contre la COVID et la grippe sont également disponibles via Ottawa Publique Santé. Cela peut être moins pratique pour les étudiants puisque vous ne pouvez pas choisir l’emplacement. Cependant, le processus de réservation est très simple. Inscrivez-vous aux vaccinations saisonnières ici.

Faites-vous vacciner sur le campus

Les 5 et 6 novembre de 8 h 30 à 15 h 30 dans la salle 205 du Centre universitaire, les étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs pourront obtenir leur grippe vaccins. Apportez votre carte d’étudiant, votre carte santé et vos manches courtes !

Faites-vous vacciner et restez en bonne santé !