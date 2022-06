Où se déroulent les tournois majeurs de golf ? Futurs sites confirmés pour l’Open, l’US Open, le PGA Championship et plus encore | Nouvelles du golf

Collin Morikawa est champion en titre à l’Open

Voici tous les sites confirmés pour les futurs tournois majeurs, y compris l’Open, l’US Open, le PGA Championship, l’AIG Women’s Open et plus encore.

L’Ouvert

2022 – Old Course at St Andrews – St Andrews, Fife, Écosse

2023 – Le 151e Open au Royal Liverpool – Hoylake, Wirral, Angleterre

2024 – Le 152e Open au Royal Troon – Troon, South Ayrshire, Écosse

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu du meilleur de l’action de la dernière journée de la 43e Ryder Cup à Whistling Straits dans le Wisconsin. Un aperçu du meilleur de l’action de la dernière journée de la 43e Ryder Cup à Whistling Straits dans le Wisconsin.

2025 – Le 153e Open au Royal Portrush – Portrush, comté d’Antrim, Irlande du Nord

US Open

2023 – Los Angeles Country Club (North Course) – Los Angeles, Californie

2024 – Pinehurst Resort and Country Club – Pinehurst, Caroline du Nord

2025 – Oakmont Country Club – Oakmont, Pennsylvanie

2026 – Shinnecock Hills Golf Club – Southampton, New York

2027 – Pebble Beach Golf Links – Pebble Beach, Californie

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Des clichés incroyables et des moments clés de la dernière journée de l’US Open 2019 à Pebble Beach, où Gary Woodland a résisté à Brooks Koepka pour remporter son premier titre majeur. Des clichés incroyables et des moments clés de la dernière journée de l’US Open 2019 à Pebble Beach, où Gary Woodland a résisté à Brooks Koepka pour remporter son premier titre majeur.

2028 – À confirmer

2029 – Pinehurst Resort and Country Club – Pinehurst, Caroline du Nord

2030 – Merion Golf Club – Ardmore, Pennsylvanie

2031 – À confirmer

2032 – Pebble Beach Golf Links – Pebble Beach, Californie

2033 – Oakmont Country Club – Oakmont, Pennsylvanie

2034 – Oakland Hills Country Club (parcours sud) – Bloomfield HIlls, Michigan

2035 – Pinehurst Resort and Country Club – Pinehurst, Caroline du Nord

Championnat PGA

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le meilleur de l’action de la ronde finale du championnat PGA à Southern Hills. Le meilleur de l’action de la ronde finale du championnat PGA à Southern Hills.

2023 – Oak Hill Country Club, Parcours Est – Rochester New York

2024 – Club de golf Valhalla – Louisville, Kentucky

2025 – Quail Hollow Club – Charlotte, Caroline du Nord

2026 – Aronimink Golf Club – Newton Square – Pennsylvanie

2027 – PGA Frisco – Frisco, Texas

2028 – The Olympic Club, Lake Course – San Francisco, Californie

2029 – Club de golf Baltusrol, cours inférieur – Springfield, New Jersey

2030 – à confirmer

2031 – Country Club du Congrès – Bethesda, Maryland

2032 – Maryland PGA Frisco – Frisco, Texas

2033 – À confirmer

2034 – PGA Frisco – Frisco, Texas

Coupe Ryder

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu du meilleur de l’action de la dernière journée de la 43e Ryder Cup à Whistling Straits dans le Wisconsin. Un aperçu du meilleur de l’action de la dernière journée de la 43e Ryder Cup à Whistling Straits dans le Wisconsin.

2023 – Marco Simone Golf and Country Club – Rome, Italie

2025 – Cours Bethpage Black – Farmingdale, New York

2027 – Le terrain de golf d’Adare Manor – Comté de Limerick, Irlande

2029 – Club de golf national Hazeltine – Chaska, Minnesota

2031 – À confirmer

2033 – The Olympic Golf Club, Lake Course – San Francisco, Californie

2035 – à confirmer

Open féminin AIG

2022 – Muirfield – Gullane, East Lothian, Écosse

2023 – Walton Heath

2024 – Old Course at St Andrews – St Andrews, Fife, Écosse

2025 – Royal Porthcawl – Porthcawl, Pays de Galles

Open féminin des États-Unis

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants de la dernière journée de l’US Women’s Open au Pine Needles Lodge and Golf Club, où l’Australienne Minjee Lee a remporté son deuxième titre majeur. Faits saillants de la dernière journée de l’US Women’s Open au Pine Needles Lodge and Golf Club, où l’Australienne Minjee Lee a remporté son deuxième titre majeur.

2023 – Pebble Beach Golf Links – Pebble Beach, Californie

2024 – Lancaster Country Club – Lancaster, Pennsylvanie

2025 – Erin Hills – Erin, Wisconsin

2026 – Riviera Country Club – Pacific Palisades, Californie

2027 – Club d’Inverness – Toledo, Ohio

2028 – Oakmont Country Club – Oakmont, Pennsylvanie

2029 – Pinehurst Resort and Country Club – Pinehurst, Caroline du Nord

2030 – Interlachen Country Club – Edina, Minnesota

2031 – Oakland Hills Country Club (parcours sud) – Bloomfield HIlls, Michigan

2032 – À confirmer

2033 – À confirmer

2034 – Merion Golf Club – Ardmore, Pennsylvanie

2035 – Pebble Beach Golf Links – Pebble Beach, Californie

Championnat PGA féminin KPMG

2023 – Club de golf Baltusrol, parcours inférieur – Springfield, New Jersey

2024 – À confirmer

2025 – PGA Frisco – Frisco, Texas

2026 – À confirmer

2027 – Country Club du Congrès – Bethesda, Maryland

2028 – À confirmer

2029 – À confirmer

2030 – à confirmer

2031 – PGA Frisco – Frisco, Texas

Coupe Solheim

2023 – Finca Cortesin – Andalousie, Espagne

2024 – Robert Trent Jones Golf Club – Gainesville, Virginie,

2026 – À confirmer