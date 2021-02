Où se classent les stars de RHOSLC parmi toutes les vraies femmes au foyer?

Une première saison emblématique.

Les vraies femmes au foyer de Salt Last CityLa saison des étudiants de première année s’est officiellement terminée hier soir (24 février) avec le troisième et dernier épisode de retrouvailles.

Le RHOSLC les dames sont définitivement sorties en beauté après une première saison impressionnante qui a vu beaucoup de drames, de frayeurs et de moments amusants.

Heather Gay est rapidement devenu un favori des fans et le MVP de la saison 1 avec son sens de l’humour rafraîchissant, honnête et attachant et sa loyauté parmi ses amitiés. Elle n’avait pas non plus peur de résister à l’ennemi Jen Shah, qui a également fait sensation cette saison avec son tempérament explosif, ses jets de verre, ses paillettes et son glamour.

En tout, RHOSLCLa première saison de la saison a été extrêmement divertissante et nous avons hâte de voir les six dames revenir pour la deuxième saison. Alors, où est-ce que Heather, Jen, Marques Meredith, Mary Cosby, Whitney Rose et Lisa Barlow parmi les meilleures et les pires vraies femmes au foyer de l’histoire de Bravo?