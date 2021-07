Où s’attendre à des poussées de Covid aux États-Unis et des conseils de sécurité

De nombreuses régions des États-Unis peuvent s’attendre à de nouvelles augmentations des cas de Covid grâce à des taux de vaccination retardés et à une augmentation des cas de la variante delta plus transmissible et mortelle, selon le Dr Anthony Fauci.

Des domaines dont le Sud-est et Midwest, où les taux de vaccination sont plus faibles, sont les plus vulnérables – et cela pourrait nécessiter des mesures de sécurité, telles que le port à nouveau d’un masque.

« [I]Dans certains endroits, certains États, certaines villes, certaines régions, où le niveau de vaccination est faible et le niveau de propagation du virus est élevé, c’est là que vous allez voir les pics », a déclaré Fauci, conseiller médical en chef de la Maison Blanche. Chuck Todd lors d’une interview avec « Rencontrez la presse » de NBC le dimanche.

« Nous avons un grand pays avec une disparité dans la volonté de se faire vacciner », a déclaré Fauci. Alors que 67 % des adultes aux États-Unis dans l’ensemble ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre le Covid, « il y a certains États où le niveau de vaccination des individus est de 35% ou moins », a-t-il déclaré.

Actuellement, les États ayant les taux de vaccination les plus bas sont le Mississippi (30 % des personnes vaccinées), l’Alabama (33 %), le Wyoming (35 %) et l’Arkansas (34 %), selon Notre monde en données.

Certaines régions constatent déjà les effets des faibles taux de vaccination. Des données récentes de l’Université Johns Hopkins montrent que les États où les taux de vaccination sont à la traîne ont près de trois fois plus de nouveaux cas de Covid que les États à taux de vaccination élevés, CNN signalé Lundi.

L’Arkansas, par exemple, où le taux de vaccination est de 34 %, compte 17 nouveaux cas quotidiens pour 100 000 habitants, contre le Vermont, l’État le plus vacciné du pays avec 66 % de vaccinés, qui ne compte que 0,4 cas pour 100 000 habitants.

De plus, les personnes non vaccinées sont encore plus à risque en raison de la variante delta, qui est « plus rapide, c’est plus en forme [and] il éliminera les plus vulnérables plus efficacement que les variantes précédentes », a déclaré le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence sanitaire de l’OMS, lors d’une conférence de presse le 21 juin.

Le potentiel de nouvelles poussées signifie que dans ces environnements où il y a un niveau élevé de virus et un faible niveau de vaccination, il y a « une bonne raison » de suivre des précautions de sécurité supplémentaires, comme le port d’un masque même si vous êtes vacciné, Fauci mentionné.

En mai, le CDC a déclaré que les personnes entièrement vaccinées peuvent cesser de porter des masques et de prendre des distances sociales à l’intérieur et à l’extérieur.

Mais les gouvernements locaux qui sont chargés de déterminer quelles restrictions, telles que les mandats de masque, sont appropriées compte tenu du niveau de propagation et du taux de vaccination dans une communauté. Par exemple, en raison d’une augmentation des cas de Covid attribués à la variante delta, responsables de la santé publique du comté de Los Angeles a recommandé le 28 juin à tous, y compris les personnes vaccinées, de porter des masques à l’intérieur dans les lieux publics.

Il est cependant peu probable qu’il y ait un pointe à l’échelle nationale comme aux États-Unis l’automne et l’hiver derniers, étant donné la proportion de personnes qui sont maintenant vaccinées, a déclaré Fauci. Le taux moyen de vaccination complète du pays est de 47 %.

Fauci a déclaré que l’incohérence des taux de vaccination à travers le pays conduirait à « deux Amériques », c’est-à-dire une où le risque de pics de Covid est élevé et une autre où la majorité des gens sont vaccinés et le risque est faible.

Eric Topol, fondateur et directeur du Scripps Research Translational Institute a prédit que les États-Unis verraient « ce phénomène de patchwork », a-t-il déclaré. Scientifique américain. « Certains endroits s’illumineront, et j’espère qu’ils ne s’allumeront pas trop mal. »

Alors que les poches géographiques avec des taux élevés de vaccination pourraient être sûres, Dr F. Perry Wilson, épidémiologiste à Yale Medicine, a déclaré qu’il pourrait être possible pour le virus de « sauter, sauter et sauter d’une zone mal vaccinée à une autre », conduisant à épidémies « hyperlocales », dans un entretien avec Médecine de Yale.

« Comme nous l’avons dit si souvent, que les vaccins ne sont pas, même aussi bons et très efficaces, rien n’est à 100% », a déclaré Fauci.

