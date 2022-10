Où Rishi Sunak a-t-il fait ses études ? De Winchester College à Oxford

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak est le nouveau Premier ministre du Royaume-Uni après avoir obtenu le soutien de la grande majorité du parti parlementaire conservateur pour être nommé leur nouveau chef, relevant un défi de la chef des Communes Penny Mordaunt.

M. Sunak est un visage familier après avoir été chancelier de Boris Johnson tout au long de la pandémie de Covid-19, lorsqu’il a dirigé le programme de congé de 69 milliards de livres sterling pour garder les gens au travail et la campagne (peut-être imprudente) Eat Out to Help Out pour encourager la croissance économique.

Il a également été critiqué pendant cette période après avoir été pris dans la fureur du «Partygate», pour lequel il a reçu un avis de pénalité fixe, pour des révélations sur les stratégies fiscales de sa riche famille et pour sa déclaration de printemps impopulaire plus tôt cette année, qui n’a pas été ressentie. aller assez loin pour protéger le public d’une aggravation de la crise du coût de la vie.

Voulez-vous des élections générales ?

M. Sunak n’a pas non plus été pardonné par de nombreux conservateurs pour “s’être retourné” contre M. Johnson, ainsi que le secrétaire à la Santé Sajid Javid, lorsque le couple a démissionné début juillet à la suite du scandale Chris Pincher, qui a déclenché le déluge qui a finalement conduit au départ de plus plus de 60 ministres et a finalement contraint le Premier ministre à démissionner.

On pense que ce sentiment est à l’origine de sa défaite lors de la longue course à la direction de cet été pour remplacer M. Johnson, qui a finalement été remportée par Liz Truss.

Plus positivement pour M. Sunak, la nature désastreuse de son mandat de Premier ministre de six semaines a prouvé que toutes ses critiques de ses politiques économiques de «conte de fées» étaient tout à fait justes, lui donnant la légitimité nécessaire pour gagner la faveur à la deuxième demande et, espérons-le, apaiser les marchés financiers mondiaux qui ont tellement perdu confiance en la Grande-Bretagne sous Mme Truss.

Mais que savons-nous des antécédents du nouveau Premier ministre britannique, le premier hindou à diriger le pays ?

M. Sunak est né à Southampton le 12 mai 1980, ses parents Yashvir et Usha Sunak respectivement médecin généraliste et pharmacien, le couple originaire d’Afrique de l’Est avec des racines au Pendjab, en Inde.

L’aîné de trois enfants, M. Sunak a fréquenté la prestigieuse école Stroud dans le Hampshire, qui a été fondée à l’origine à Stroud House à Grayswood, Surrey, en 1926 avant de déménager à son emplacement actuel entre Romsey et Winchester en 1953 et qui est reconnue comme l’une des les meilleures institutions préparatoires du pays.

Adolescent, il a été inscrit à l’école publique encore plus exclusive Winchester College, fondée par William de Wkyeham en 1382 pour les garçons âgés de 13 à 18 ans, où il s’est vu refuser une bourse mais est devenu préfet en chef et a édité le journal de l’école. Le Wykehamistedans lequel il publie des articles attaquant le nouveau gouvernement travailliste de Tony Blair.

L’école est considérée comme la plus ancienne en activité en Grande-Bretagne, a été conçue comme une institution nourricière de l’Université d’Oxford et continue d’enseigner à ses universitaires dans le cadre médiéval inspirant dans lequel elle a été ouverte.

Ses étudiants sont connus pour leur argot d’école publique de morue victorienne (les vélos sont des “bogles”, etc.) et il y a environ 700 inscrits à tout moment, une énorme augmentation par rapport aux 70 pris à la fin du 14ème siècle.

Pendant ses vacances d’été à Winchester, M. Sunak a attendu des tables dans une maison de curry pendant les vacances scolaires pour renflouer ses coffres, révélant une éthique de travail impressionnante que peu de ses camarades de classe sont susceptibles d’avoir partagée.

Après avoir terminé ses études secondaires, il a en effet fréquenté Oxford, étudié la politique, la philosophie et l’économie au Lincoln College et, selon Tatlerparlait de lui-même comme d’un futur Premier ministre conservateur à l’époque.

Il a ensuite travaillé comme analyste chez Goldman Sachs avant de rejoindre une série de fonds spéculatifs, épousant Mme Murthy, fille de “India’s Steve Jobs”, NR Narayana Murthy, en août 2009 et enfin entrer en politique en devenant député de Richmond dans les Yorkshire Dales. après les élections générales de 2015, succédant à William Hague.

Si devenir chancelier dans les cinq ans après avoir remporté son siège était une réussite impressionnante, devenir premier ministre dans les sept ans est remarquable, mais Rishi Sunak aura besoin de toute l’aide possible pour réussir son séjour au 10 Downing Street, compte tenu de la myriade de problèmes. il a hérité de M. Johnson et de Mme Truss.