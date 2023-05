Où retrouver PSG vs Ajaccio à la télé US

Voici tous les détails de l’endroit où vous pouvez regarder le PSG vs Lorient à la télévision américaine et via le streaming légal :

OMS PSG contre Lorient QUOI Ligue 1 QUAND 15h00 HE / 12h00 HP • Samedi 13 mai 2023 OÙ beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, et Sling World Sports FLUX REGARDE MAINTENANT

Avec Sling World Sports, regardez le PSG vs Lorient ainsi que le meilleur de la Ligue 1 française sur vos appareils préférés, y compris les téléviseurs intelligents, les appareils de streaming, l’ordinateur, la tablette ou le téléphone.

Dans la perspective du match PSG-Ajaccio, c’est une belle opportunité pour les Parisiens dans leur quête d’un nouveau titre. Lens et Marseille restent tous deux à portée de frappe, donc trois points feront beaucoup pour le PSG. Ajaccio se trouve dans la zone de largage, et même si (à peine) mathématiquement encore en vie, la relégation semble presque acquise à ce stade.

Revenons à la meilleure façon de regarder PSG vs Lorient, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Sling World Sports a du sens pour les fans de football. Premièrement, à un prix de base de 10 $ par mois, c’est l’un des moyens les plus abordables de regarder le sport. Encore mieux, Sling propose aux nouveaux clients une offre où vous obtenez Sling World Sports pour 7 $ au cours de votre premier mois. Deuxièmement, en plus d’inclure les chaînes centrées sur le football beIN SPORTS et beIN SPORTS en Espanol, Sling World Sports vous donne également accès à beIN SPORTS Connect, qui offre plus de football, y compris tous les matchs de Ligue 1 non télévisés. De plus, vous pouvez regarder le cricket avec Willow sur Sling World Sports.

Troisièmement, les économies de coûts de Sling TV ouvrent tout un monde d’autres possibilités. Puisque vous économiserez plus avec Sling, vous pouvez ajouter Peacock pour 4,99 $ par mois et Paramount+ pour 4,99 $ par mois pour accéder aux matchs de la Premier League et de l’UEFA Champions League. D’autres options incluent l’obtention de Sling Blue.

Avec Sling World Sports, vous obtenez beIN SPORTS, offrant la meilleure action de la Ligue 1 (y compris les matchs du PSG), de la Copa Libertadores (avec le meilleur du football sud-américain) et de la Super Lig turque.

Dans l’ensemble, Sling TV propose la meilleure offre et les meilleurs prix pour les fans de football aux États-Unis. De la Ligue 1, de la Copa Libertadores et de la Super Lig turque, Sling offre le meilleur football à moindre coût.

Crédit photo : Imago