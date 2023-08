Où regarder R Praggnanandhaa vs Magnus Carlsen Chess FIDE World Cup 2023 Final Streaming en direct en Inde?

Le grand maître indien R Praggnanandhaa a obtenu un match nul contre le numéro un mondial Magnus Carlsen lors du premier match classique de la finale de la Coupe du monde d’échecs FIDE à Bakou, en Azerbaïdjan, mardi.

Le GM de 18 ans a tenu tête à un adversaire fantaisiste et mieux noté et a forcé une impasse en 35 coups en jouant des pièces blanches. Au milieu d’une crise de temps majeure, Praggnanandhaa a pu tenir Carlsen pour un match nul dans une position objectivement égale avec les pièces blanches. L’Indien a joué un jeu solide et a accepté un match nul au coup 35.

« Je ne pense pas avoir eu de problèmes du tout », a déclaré Praggnanandhaa après le match.

Praggnanandhaa a déclaré plus tard dans une interaction publiée sur le pseudo « X » (anciennement Twitter) de la FIDE : « Rb8, j’ai senti que j’aurais dû faire quelque chose là-bas. Mais peut-être que cette position est juste solide et que je n’ai rien. Ce que j’ai joué là-bas n’était pas le meilleur essai mais je n’ai rien trouvé. »

Le match 2 de la finale de la Coupe du monde FIDE 2023 entre R Praggnanandhaa et Magnus Carlsen aura lieu le 23 août à partir de 16h15.

En cas d’égalité, le match se dirigera vers un bris d’égalité, qui se jouera le 24 août.

Interrogé sur le deuxième match, Magnus Carlsen a déclaré: «Ce sera un combat. Il va certainement pousser très fort. Je vais essayer de me reposer et de me rafraîchir, je pense que c’est le mieux que je puisse faire. »

Où regarder R Praggnanandhaa contre Magnus Carlsen Chess FIDE World Cup 2023 à la télévision en Inde ?

La finale de la Coupe du monde FIDE 2023 entre R Praggnanandhaa et Magnus Carlsen ne sera pas télévisée en Inde.

Où regarder la finale de la Coupe du monde d’échecs FIDE 2023 entre R Praggnanandhaa et Magnus Carlsen en direct en Inde ?

La diffusion en direct de la finale de la Coupe du monde FIDE 2023 est disponible sur la chaîne YouTube FIDE Chess ainsi que sur la chaîne YouTube ChessBase India India.

Praggnanandhaa avait déjà fait irruption dans la finale en choquant le n ° 3 mondial Fabiano Caruana 3,5-2,5.

L’adolescent indien n’est devenu que le deuxième joueur du pays à atteindre la finale de la coupe du monde après le légendaire Viswanathan Anand et s’est qualifié pour le tournoi des Candidats en 2024.

