Le cinéma IMAX de l’AMC Lincoln Square 13 dans l’Upper West Side de New York comprend l’un des plus grands écrans du pays, mesurant 97 pieds de large et 76 pieds de haut. À partir de cette semaine, ce sera l’un des 30 cinémas au monde à projeter le dernier blockbuster de Christopher Nolan « Oppenheimer » dans un film IMAX de 70 millimètres. David Keighley, vice-président exécutif d’IMAX, a invité CNBC Make It dans le stand de projection du site pour montrer la bobine de film de 600 livres et de 11 miles de long qui comprend l’épopée de la bombe nucléaire de trois heures de Nolan. Ce qui rend le film 70 mm si spécial, explique Keighley, c’est le niveau de détail qu’il peut capturer. Alors qu’une projection numérique moderne équivaut à un écran 4K, un film 70 mm équivaut à environ 18K. Il est connu comme l’étalon-or dans l’industrie, mais il est également rare. Le dernier film à recevoir une sortie IMAX 70 mm était « Tenet » de Nolan en 2020. En raison des restrictions pandémiques, seuls 11 cinémas ont pu le projeter. De la 30 salles équipés pour montrer l’impression IMAX 70 mm de « Oppenheimer », seuls 19 se trouvent aux États-Unis. Les autres se trouvent au Canada et au Royaume-Uni, l’Australie et la République tchèque en abritent également un.

À Lincoln Square, l’impression 70 mm du film a été livrée dans trois caisses métalliques distinctes de 200 livres. Une fois entièrement assemblé, il nécessite un chariot élévateur pour le ramasser. Mais il n’était presque pas possible d’afficher « Oppenheimer » dans le format préféré de Nolan. Le problème? Le film dure trois heures, ce qui donne une bobine trop grande pour tenir sur le plateau conçu pour contenir le film IMAX. Le précédent détenteur du record du plus long film IMAX était un autre film de Nolan, « Interstellar » de 2014, qui a duré deux heures et 45 minutes. Lorsque le réalisateur a informé Keighley que son nouveau film allait durer 15 minutes de plus, IMAX a dû improviser. « Nous avons conçu ces extensions [to the platter] », explique Keighley. « Nous avons changé certains boulons et certaines choses et avons pu faire en sorte qu’il puisse réaliser son rêve de trois heures en IMAX. » L’effort, semble-t-il, en valait la peine. Keighley a travaillé sur plus de 500 films au cours de ses 51 années chez IMAX. « C’est dans le top cinq », dit-il.

La bobine de film IMAX 70 mm pour ‘Oppenheimer’ mesure 11 miles de long et pèse 600 livres. Nicolas Véga