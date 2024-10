Où regarder Monterrey vs Tigres UANL en direct gratuitement aux États-Unis : Liga MX Apertura 2024

Leonardo Herrera est journaliste et écrivain multilingue chez Bolavip US, apportant plus de huit ans d’expérience dans le domaine. Il est titulaire d’un diplôme en journalisme sportif de l’Université nationale de La Plata et parle couramment l’anglais, l’espagnol et le portugais. Spécialisé dans un large éventail de sports, Leonardo couvre le football, le basket-ball, les sports de combat, le tennis et les sports automobiles. Dans son rôle actuel, il se concentre sur la création d’aperçus d’événements attrayants, en utilisant ses compétences linguistiques et ses vastes connaissances sportives pour améliorer l’accessibilité du contenu pour un public mondial.