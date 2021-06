Où regarder Mare of Easttown au Royaume-Uni et aux États-Unis

Les fans de TELLY ont été saisis par le nouveau drame policier Mare of Easttown, mettant en vedette Kate Winslet, lauréate d’un Oscar.

Mais comment regarder l’émission ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Alamy

Kate Winslet, 45 ans, incarne le personnage principal Mare[/caption]

Où puis-je regarder Mare of Easttown ?

Les téléspectateurs du Royaume-Uni et des États-Unis peuvent désormais regarder toute la série à la demande.

Le premier épisode du drame a été créé le 18 avril aux États-Unis et un jour plus tard au Royaume-Uni.

Les sept épisodes ont maintenant été diffusés dans les deux pays.

Royaume-Uni

Les clients de Sky peuvent regarder Mare of Easttown.

Ceux qui ont Sky peuvent regarder les sept épisodes à la demande via Sky Go.

Si vous n’avez pas Sky, vous pouvez regarder la série via NOW.

Vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de sept jours de la plateforme de streaming.

Une fois votre période d’essai expirée, vous pouvez vous abonner au pass de divertissement de NOW pour 9,99 £ par mois.

Les autres émissions disponibles sur NOW incluent Game of Thrones et Friends: The Reunion.

nous

Pour ceux qui se trouvent aux États-Unis, Mare of Easttown est disponible pour regarder via HBO Max.

Vous pouvez vous inscrire au service de streaming à partir de 14,99 $ par mois.

HBO Max s’est maladroitement écrasé lors de la finale tant attendue de la série Mare of Easttown, diffusée en direct le 30 mai.

HBO Max propose également une application, disponible au téléchargement sur les smartphones et les tablettes.

Le service de streaming est également disponible via Amazon Prime et Hulu au même prix.

Alamy

Mare of Easttown voit un détective tenter de résoudre une affaire de meurtre tout en traitant ses propres problèmes personnels[/caption]

De quoi parle Mare of Easttown ?

La détective Mare Sheehan – interprétée par Kate Winslet – enquête sur le récent meurtre d’Erin.

Mare est une célébrité locale grâce à son travail dans la police et à sa renommée au lycée, mais a eu du mal à résoudre des cas récemment en raison de problèmes personnels.

Le cuivre est en instance de divorce, a perdu un fils par suicide et se bat pour la garde de son petit-fils avec sa belle-fille.

L’intrigue voit Mare essayer de résoudre l’affaire du meurtre et de régler ses problèmes personnels en cours.

Parler à Roger Ebert à propos de la raison pour laquelle il a fait la série, le créateur Brad Ingelsby a déclaré: « J’ai adoré cette idée de Mare en tant que personnage.

« J’avais un copain sur la côte Est qui était flic, et il m’a parlé de travailler dans son petit poste de police dans cette petite communauté – lui, 11 agents, un détective, et ils travaillent dans une gare qu’ils ont convertie dans un poste de police.

« Je me suis dit : ‘Wow, c’est une texture intéressante.’ Et cela a fait tourner les roues du monde.