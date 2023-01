Où regarder les matchs de la Ligue pro saoudienne Al Nassr d’Al Nassr, de la Super Coupe et de la Kings Cup de Cristiano Ronaldo

Le club saoudien de la Pro League Al Nassr a réussi l’un des plus grands coups de transfert des temps modernes en réussissant à décrocher le quintuple vainqueur du Balon D’Or Cristiano Ronaldo après sa sortie controversée du club anglais de Manchester United.

Le club saoudien a résisté à la concurrence des clubs américains, brésiliens, australiens et portugais pour obtenir la signature du joueur de 37 ans.

On s’attend à ce que cette décision augmente le nombre de téléspectateurs et les suiveurs de la ligue en se greffant sur la superstar et le fan suivant que le talisman portugais a cultivé au fil des ans avec ses performances sur le terrain et sa personnalité en dehors.

Saudi Sports Company détient les droits de diffusion des rencontres de la Saudi Pro League ainsi que des matchs de la Super Cup et de la Kings Cup. Le streaming mondial des jeux est accessible depuis Shahid.

Les temps forts et les critiques des matchs peuvent être visionnés sur les chaînes Youtube officielles du club et sur les différentes plateformes proposées par le diffuseur officiel SSC.

A LIRE AUSSI| Cristiano Ronaldo fustigé par un politicien espagnol pour un cadeau de Noël « pornographique » Rolls Royce

Ronaldo a déclaré que son travail dans la région Europe était terminé car il avait pratiquement tout gagné sur le continent.

Il a ajouté qu’il avait rejoint l’équipe saoudienne afin de relever un nouveau défi et d’améliorer la réputation et la vision du football dans le pays.

« Je suis tellement fier de prendre cette grande décision dans ma vie. En Europe, mon travail est terminé. J’ai tout gagné et j’ai joué pour les clubs les plus importants d’Europe. C’est un nouveau défi », a déclaré Ronaldo au presseur après sa présentation.

“Personne ne le sait, mais j’ai eu de nombreuses opportunités en Europe, au Brésil, en Australie, aux États-Unis et même au Portugal, de nombreux clubs ont essayé de me signer. J’ai donné ma parole à ce club”, a expliqué le joueur de 37 ans.

« Je veux donner une vision différente de ce pays et du football. C’est pourquoi j’ai saisi cette opportunité. »

Dans le cadre du contrat avec son nouveau club, il a été rapporté que Ronaldo gagnerait environ 200 millions d’euros par an.

Al Nassr affrontera Al Tai lors de leur prochain match le 5 janvier. Il n’est pas certain que Ronaldo soit disponible pour figurer dans le jeu, citant l’achèvement des formalités et de la paperasse, malgré son empressement à commencer son nouveau défi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici