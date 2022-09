Où regarder les épisodes de Old Doctor Who en ligne

Jodie Whittaker doit très prochainement mettre fin à son mandat de docteur. Mais n’ayez crainte, vous pouvez toujours obtenir votre dose de voyage dans le temps avec certains des épisodes classiques de la série.

En tant que l’une des émissions les plus anciennes de l’histoire de la télévision, il existe une multitude d’épisodes, d’histoires et de méchants à bulles à découvrir si vous revenez à l’âge d’or de l’émission.

Voici comment diffuser les émissions classiques de Doctor Who des années 1960 à 1980 et vous lancer dans un voyage dans le temps.

Regarder Doctor Who sur BritBox

Le seul endroit pour diffuser toute la collection de Doctor Who classique est sur la plate-forme BritBox. Il s’agit d’un service par abonnement qui est disponible directement via le Site Britbox ou via des applications sur iOS, Android ou des services comme Apple TV, divers téléviseurs intelligents, Amazon Fire TV et autres.

C’est aussi une chaîne d’abonnement sur Amazon Prime Vidéo, donc si vous utilisez déjà ce service, vous pouvez le regarder via cette application. BritBox coûte 6,99 $ / 5,99 £ / 8,99 $ AU par mois et offre un essai gratuit de 7 jours.

Achetez des versions numériques ou des Blu-ray

Si vous préférez créer une collection des aventures du Docteur, vous constaterez qu’elles sont disponibles sur Apple TV et Google Play Store. Attention cependant, car certains prix peuvent être astronomiques.

Les Blu-ray sont disponibles pendant de nombreuses saisons, mais comme les émissions ne souffrent pas exactement d’être dans des résolutions de qualité SD ou DVD, nous vous recommandons de rechercher sur eBay des DVD d’occasion plus anciens, qui seront l’option la plus abordable. De plus, vous obtiendrez l’expérience Who classique authentique de visuels légèrement granuleux et doux qui aideront à masquer les effets spéciaux douteux.

La chronologie de Doctor Who

Avant de vous plonger dans la boîte de Pandore du classique Who, voici un petit guide des hommes qui ont joué le Gallifreyan galopant au cours de l’âge d’or.

William Hartnel (1963-1966)

Le premier médecin et co-aîné (avec Peter Capaldi) à assumer le rôle à 55 ans. Il a joué une sorte de version grincheuse de grand-père du Docteur, mais a contribué à faire de l’émission un incontournable de la programmation de la BBC. De nombreux épisodes ont été perdus en raison de la destruction ou du mauvais stockage des bandes par la BBC, mais vous pouvez toujours profiter d’un nombre important de sorties de Hartnell en tant que Time Lord.

Première histoire – Un enfant surnaturel (novembre 1963)

Dernière histoire – La dixième planète (octobre 1966)

Patrick Troughton (1966-1969)

Le premier docteur régénéré, Troughton a apporté une sensation de pudeur au rôle, qui a été classé dans la catégorie ” Cosmic Hobo “. Malheureusement, comme pour Hartnell, bon nombre de ses épisodes ont été perdus au fil des ans, mais certains ont été refaits à l’aide d’animations et de l’audio original.

Première histoire – Le pouvoir des Daleks (novembre 1966)

Dernière histoire – Les jeux de guerre (juin 1969)

John Pertwee (1970-1974)

Alors que l’âge de James Bond s’installait, John Pertwee enfila la cape et transforma le Docteur en héros d’action. De nombreux gadgets et “l’inversion de la polarité du flux d’électrons” ont rapidement fait de Pertwee un favori des fans.

Première histoire – Fer de lance de l’espace (janvier 1970)

Dernière histoire – La planète des araignées (juin 1974)

Tom Baker (1974-1981)

L’acteur le plus ancien à jouer le Docteur, Tom Baker reste l’incarnation préférée du personnage par beaucoup de gens. Son sourire de chat du Cheshire, son énergie maniaque, son penchant pour les Jelly Babies et sa longue écharpe multicolore en font une figure immédiatement reconnaissable. De plus, il avait une bonne sélection de compagnons de crack au cours de son mandat de près de 7 ans dans le rôle.

Première histoire – Robot (juin 1974)

Dernière histoire – Logopolis (mars 1981)

Peter Davison (1981-1984)

Le plus jeune acteur (29 ans) à assumer le rôle du Docteur jusqu’à l’arrivée de Matt Smith (à 27 ans) près de trois décennies plus tard, Davison a apporté une sensation différente au personnage. Fini le génie fou de Baker, remplacé par une itération plus calme et plus vulnérable avec un amour du cricket.

Première histoire – Castrovalva (mars 1981)

Dernière histoire – Les grottes d’Androzani (mars 1984)

Colin Baker (1984-1986)

Déjà apparu dans l’épisode Arc of Infinity sous le règne de Davison, Colin Baker (aucun lien avec Tom) a tenu le rôle principal pendant quelques années. Son interprétation du Docteur en tant que personnage irascible a suscité des réactions mitigées de la part des fans, mais il a toujours de belles intrigues.

Première histoire – Le dilemme des jumeaux (mars 1984)

Dernière histoire – L’ennemi ultime (décembre 1986)

Sylvester McCoy (1987-1989)

Après que la série ait pris une pause de 18 mois, évitant de peu d’être annulée, Sylvester McCoy serait le dernier acteur régulier à jouer le Docteur jusqu’à ce que la série soit redémarrée en 2005. Quelques bonnes histoires (et d’autres terribles) qui ont combattu les coupes budgétaires comme autant que les méchants eux-mêmes. Ace était cependant un excellent compagnon.

Première histoire – Time and the Rani (septembre 1987)

Dernière histoire – Survie (décembre 1989)

Bien sûr, le Docteur continue de s’aventurer dans l’espace, alors assurez-vous de lire notre guide du Doctor Who Centenary Special et comment regarder Doctor Who moderne en dehors du Royaume-Uni.