Où regarder le match K-State-UCF samedi : cotes, actualités sur les blessures

L’État du Kansas a subi un choc perte au Missouri après qu’Harrison Mevis ait fait un Field goal de 61 verges dans les dernières secondes, assurant la victoire 31-27 aux Tigres. L’État du Kansas envisage maintenant le match de la semaine 4 contre les nouveaux arrivants du Big 12, l’UCF, pour se racheter.

Malgré l’absence de John Rhys Plumlee, le quart partant des Knights qui s’est blessé à la jambe lors de la première semaine contre Boise State, transfert du sud de la Floride, Timmy McClain, a accédé aux fonctions de quart-arrière et a mené son équipe à une victoire de 48-14 contre Villanova. McClain devrait débuter contre Kansas State au Bill Snyder Family Stadium.

Comment regarder l’UFC contre Kansas State, à la télévision et en streaming :

L’UFC se rendra contre Kansas State le 23 septembre à 20 h 00, HE, sur FS1.

Joueurs de football notables et actualités sur les blessures :

Le QB des Wildcats Will Howard (jambe) est discutable pour la semaine 3

Wildcats RB Treshaun Ward est incertain pour la semaine 3

Cotes NCAA Semaine 3 : UFC contre Kansas State, tendances des paris :

Les Wildcats sont favoris pour vaincre les Chevaliers, selon les cotes BetMGM.

Répandre le favori : État du Kansas (-6,5)

: État du Kansas (-6,5) Ligne d’argent : État du Kansas (-241), UCF (+196)

État du Kansas (-241), UCF (+196) Total: 54,5

Calendrier restant et résultats des Wildcats de l’État du Kansas :

Semaine 1 : Kansas State 42-13 Troy Final

Semaine 2 : État du Kansas 30-27 Missouri Final

Semaine 3 : samedi. 23/09 : Kansas State contre UFC, 20 h, HE, FS1

Semaine 4 : AU REVOIR

Semaine 5 : vendredi. 10/06 : État du Kansas contre État de l’Oklahoma, 19 h 30, HE, ESPN

Semaine 6 : samedi. 14/10 : État du Kansas contre Texas Tech, à déterminer

Semaine 7 : samedi. 21/10 : État du Kansas contre TCU, à déterminer,

Semaine 8 : samedi. 28/10 : État du Kansas contre Houston, à déterminer

Semaine 9 : samedi. 11/04 : État du Kansas contre Texas, à déterminer

Semaine 10 : sam. 11/11 : Kansas State contre Baylor, à déterminer

Semaine 11 : samedi. 18/11 : État du Kansas contre Kansas, à déterminer

Semaine 12 : samedi 24/11 : État du Kansas contre État de l’Iowa, à déterminer

