Où regarder le débat à la direction des conservateurs en direct

Plus tard ce soir à Ottawa, trois des cinq candidats faisant campagne pour être le prochain chef du Parti conservateur du Canada s’affronteront lors du débat final de la course de 2022.

CTVNews.ca diffusera le débat en direct en ligne, et nos journalistes fourniront des mises à jour en temps réel, à partir de 18 h HE, et vous pourrez suivre ci-dessous.

La première moitié de l’événement sera en anglais et la seconde moitié sera en français.

Il s’est passé beaucoup de choses dans la course à la direction depuis la dernière fois que les candidats sont montés sur scène pour débattre les uns des autres, notamment la disqualification de Patrick Brown et la confirmation qu’il y avait près de 679 000 électeurs éligibles.

Scott Aitchison, Roman Baber et Jean Charest ont accepté de participer, tandis que Leslyn Lewis et Pierre Poilievre ont choisi de sauter le débat et seront condamnés à une amende de 50 000 $ pour cela.

Alors que le débat de ce soir, animé par le président du parti, Rob Batherson, a fait l’objet d’un examen minutieux, le parti affirme qu’il s’agit d’une dernière chance d’aider les électeurs indécis.