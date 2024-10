Où regarder le basket-ball de Syracuse contre l’exposition Clarion : chaîne de télévision, heure, diffusion en direct gratuite

L’équipe masculine de basket-ball de Syracuse Orange accueille les Clarion Golden Eagles pour leur première exposition préparatoire de l’année le samedi 26 octobre (26/10/2024) à 13 h HE au JMA Wireless Dome.

Syracuse contre Clarion sera diffusé sur ACC Network Extra et pourra être diffusé en direct sur ESPN.com avec un essai gratuit de fuboTV ou une connexion par câble.

Syracuse entre dans la saison avec des attentes quelque peu tempérées, après avoir été choisie pour terminer 11e de l’ACC lors d’un sondage de pré-saison. Le panel de 54 membres qui effectue les sélections place Syracuse au plus bas classement de pré-saison obtenu depuis son arrivée à l’ACC il y a 12 ans. L’année dernière, ils étaient 10èmes.

Mais il y a toujours beaucoup d’enthousiasme autour du nouveau look Orange. Surtout autour de l’étudiant de première année Donnie Freeman, que le gardien d’Orange Jaquan Carlos a qualifié de destiné à une future carrière NBA lors d’une récente journée médiatique d’Orange à Syracuse.

Une question qui reste est de savoir dans combien de temps Chance Westry pourra revenir, avec un certain scepticisme quant à sa comparution sur le terrain samedi. Westry a été absent toute la saison en raison d’une blessure l’année dernière et lutte contre la maladie avant le début de 2024.

Où regarder Syracuse contre Clarion

Les fans peuvent également écouter sur TK99/105 ou Sirius XM.

Puis-je parier sur le jeu ?

