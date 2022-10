Où regarder la grande célébrité cuire aux États-Unis

The Great British Bake Off (alias The Great British Baking Show) diffuse actuellement sa dernière série. Cependant, il y a aussi une émission caritative dérivée – avec plus de fonds détrempés, des gâteaux qui s’effondrent et des insinuations. Les concurrents précédents de la série incluent Daisy Ridley, Michael Sheen, Dizzee Rascal et James McAvoy.

La série principale est généralement syndiquée sur Netflix US pour un public aux États-Unis. Cependant, The Great Celebrity Bake Off for Stand Up To Cancer n’est diffusé que sur Channel 4 – principalement parce que la campagne caritative est basée au Royaume-Uni. Comme Channel 4 est une chaîne britannique, l’émission n’est disponible qu’au Royaume-Uni.

Heureusement, nous avons trouvé une solution pour que vous puissiez regarder The Great Celebrity Bake Off, où que vous soyez dans le monde.

Regardez The Great Celebrity Bake Off avec un VPN

De loin, le moyen le plus simple de regarder Bake Off on All 4 depuis l’extérieur du Royaume-Uni est d’utiliser un VPN (ou réseau privé virtuel) qui vous permet de naviguer sur Internet tout en semblant être dans un pays différent de celui où vous vous trouvez réellement. De cette façon, vous pouvez regarder à la fois les nouveaux et les anciens épisodes de The Great Celebrity Bake Off.

Il existe de nombreux VPN, mais nos principales recommandations sont NordVPN et Surfshark, que nous avons tous deux trouvés fiables, rapides et assez abordables. Si vous voulez voir quelles autres options existent, consultez notre liste des meilleurs VPN pour le streaming vidéo.

Si vous préférez économiser de l’argent pour payer vos pâtisseries à manger sur Bake Off, vous pouvez télécharger un VPN gratuit à partir de l’une de nos recommandations. Cependant, sachez que les VPN gratuits ont des vitesses plus lentes, des bandes passantes plus faibles et stockent vos données, tout ce que les VPN payants ne font pas.

Une fois que vous avez choisi votre VPN, installez-le simplement sur votre appareil – la plupart fonctionnent sur PC, Mac, iOS, Android, etc. Voici le reste des étapes que vous devez suivre :

Connectez-vous à un serveur britannique sur le VPN de votre choix

Créer un compte (c’est gratuit, mais nécessite votre email)

Tous les 4 vous obligent à désactiver tous les bloqueurs de publicités – ce qui inclut tout blocage de publicités facultatif dans votre VPN – alors assurez-vous de le faire avant d’essayer de regarder. Si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter, essayez un autre serveur au sein de votre VPN jusqu’à ce que vous en trouviez un qui fonctionne pour vous.

Veuillez noter que cela va à l’encontre des conditions d’utilisation d’All 4, alors procédez à vos risques et périls.

Regardez The Great British Baking Show sur Netflix

Bien que la série Celebrity ne soit pas disponible sur Netflix, vous pouvez toujours regarder la série principale – The Great British Baking Show – sur Netflix. Si vous n’êtes pas inscrit, les comptes commencent à partir de 9,99 USD par mois et vous pouvez vous inscrire sur le site Web de Netflix.

De plus, si vous n’êtes pas aux États-Unis mais que vous avez un compte Netflix, vous pouvez également regarder The Great British Baking Show sur ce service de streaming en utilisant un VPN. Téléchargez simplement votre VPN, connectez-vous à un serveur américain, connectez-vous à Netflix comme d’habitude et recherchez The Great British Baking Show. Vous pouvez en savoir plus dans notre guide pour regarder Netflix US depuis l’étranger.