Où regarder la diffusion en direct en Inde et tout ce que vous devez savoir

Cristiano Ronaldo a conquis l’Europe ballon au pied lors de son passage à la barre. Le joueur de 37 ans a maintenant fait un transfert exceptionnel au club saoudien de la Pro League Al Nassr. L’ancienne star du Real Madrid devrait également participer à une séance d’entraînement ouverte avec Al Nassr afin qu’un grand nombre de fans puissent éventuellement l’apercevoir. Considéré comme une décision historique, le club saoudien a finalement clarifié la cérémonie de dévoilement de la star portugaise, en nous informant via son compte Twitter.

Quelle chaîne diffusera la présentation de Cristiano Ronaldo en tant que joueur d’Al Nassr ?

La Saudi Sports Company diffusera le dévoilement de Cristiano Ronaldo.

À quelle heure la cérémonie de dévoilement commencera-t-elle?

La présentation de Cristiano Ronaldo en tant que joueur d’Al Nassr débutera à 21h30 IST (19h00 heure locale).

Où aura lieu le dévoilement de Cristiano Ronaldo en tant que joueur d’Al Nassr ?

Le dévoilement aura lieu au parc Mrsool, alias le stade universitaire King Saud.

À quelle date aura lieu la présentation de Cristiano Ronaldo en tant que joueur d’Al Nassr ?

Le dévoilement de Cristiano Ronaldo en tant que joueur d’Al Nassr aura lieu le 3 janvier.

Voici quelques détails intéressants sur l’accord –

En cas de doute, Cristiano Ronaldo portera le maillot numéro 7 du club saoudien. Outre les supporters, le président du club Musalli-Al-Muammar, l’entraîneur-chef Rudi Garcia et les officiels du club seront également présents pour cette grande occasion. Le joueur de 37 ans pourrait soi-disant gagner 346 millions de livres sterling au cours de l’accord de deux ans. L’ancien homme de la Juventus subira un examen médical avant d’être présenté afin de s’assurer qu’il est parfaitement apte à participer à la Saudi Pro League.

Le transfert de Cristiano Ronaldo à Al Nassr pourrait être considéré comme l’un des transferts les plus choquants de l’histoire récente, étant donné que le joueur de 37 ans a réussi à marquer 24 buts et trois passes décisives en 39 matches toutes compétitions confondues pour Manchester United la saison dernière. Après son entretien enflammé avec Piers Morgan, Cristiano Ronaldo a quitté l’équipe d’Old Trafford assez brusquement alors que le joueur et le club ont décidé de résilier mutuellement le contrat.

Ronaldo a joué à un niveau d’élite dans le football de club depuis près de deux décennies maintenant. Pendant ce temps, il a marqué 701 buts et 223 passes décisives en 949 matchs pour différents clubs dans toutes les compétitions, profitant de sa période la plus fructueuse avec le Real Madrid. La sensation portugaise est également récipiendaire de cinq Ballon d’Or.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici