Où regarder la Bolivie contre l’Équateur à la télévision américaine

Voici tous les détails sur l’endroit où vous pouvez regarder la Bolivie contre l’Équateur à la télévision américaine et en streaming légal :

OMS Bolivie vs Équateur QUOI Qualifications pour la Coupe du Monde CONMEBOL 2026 QUAND 19h00 HE / 16h00 HP • Jeudi 12 octobre 2023 OÙ FIFA+ FLUX REGARDE MAINTENANT

Avec FIFA+, vous pouvez regarder la Bolivie contre l’Équateur et bien d’autres contenus sur le football.

FIFA+ est la plateforme de streaming officielle de la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football. Le service diffuse une sélection de matchs en direct, ainsi que des documentaires originaux sur le football et des matchs archivés de la Coupe du Monde de la FIFA, et bien plus encore. Les compétitions actuellement proposées incluent certains matchs amicaux, les qualifications, la nouvelle Ligue africaine de football, les matchs des clubs masculins et féminins de Nouvelle-Zélande, et bien plus encore.

Le FIFA+ est également gratuit en streaming ! Vous pouvez accéder à FIFA+ sur ordinateur ou mobile sur Android et iOS, et sélectionner des téléviseurs intelligents via l’application FIFA+.

