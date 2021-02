Où regarder ISL SCEB vs NEUFC en ligne, TV, actualités de l’équipe, horaires en Inde

ISL 2020-21 SC East Bengal vs North East United FC Diffusion en direct en ligne:Dans ce qui peut être un affrontement vraiment excitant, NorthEast United a prouvé qu’il pouvait marquer des buts dans n’importe quelle situation et avait des nerfs d’acier. NorthEast United a réussi à sauver un match nul contre le Chennaiyin FC après avoir marqué un penalty tardif dans le temps supplémentaire pour repartir avec un point. Le choc s’est terminé 3-3. NEUFC entre dans l’affrontement en tant que favori pour repartir avec trois victoires, cependant, sous-estimer un adversaire est la dernière chose que tout entraîneur ou joueur devrait faire. Le SC East Bengal est très imprévisible et malgré la mauvaise forme cette saison, l’équipe peut gâcher les chances de NEUFC de se hisser dans le top quatre.

C’est un affrontement passionnant en devenir et une victoire pour NEUFC pourrait les amener à réclamer la quatrième place. Ici, vous pouvez obtenir tous les détails sur quand, où et comment vous pouvez regarder le match de football en direct ISL 2020-21 SC East Bengal vs North East United FC en streaming en ligne et ISL SCEB vs NEUFC en direct à la télévision.

Équipe de départ prévue ISL 2020-21 SC East Bengal vs NorthEast United

ISL SCEB vs NEUFC, Équipe de départ prévue du SC East Bengal vs NorthEast United FC: Subrata Paul (GK), Raju Gaikwad, Sarthak Golui, Daniel Fox, Bikash Jairu, Sourav Das, Narayan Das, Ankit Mukherjee, Matti Steinmann, Bright Enobakhare, Anthony Pilkington

ISL SCEB vs NEUFC, équipe de départ prévue du NorthEast United FC vs SC East Bengal: Subhasish Roy Chowdhury (GK), Provat Lakra, Dylan Fox, Benjamin Lambot, Ashutosh Mehta, Lalengmawia, Khassa Camera, Imran Khan, Machado, Deshorn Brown, Suhair VP

Quand se joue le match de football ISL 2020-21 SC East Bengal vs NorthEast United FC?

Le match de football ISL 2020-21 SC East Bengal vs NorthEast United FC se jouera le 23 février 2021 à 19h30 IST.

Où se joue le match de football ISL 2020-21 SC East Bengal vs NorthEast United FC?

Le match de football ISL 2020-21 SC East Bengal vs NorthEast United FC sera joué en direct au stade Fatorda.

Où puis-je regarder l’ISL 2020-21 SC East Bengal vs NorthEast United FC en direct en ligne?

Vous pouvez regarder l’ISL 2020-21 SC East Bengal vs NorthEast United FC en direct en ligne sur Disney + Hotstar et JIO TV.

Où puis-je regarder le match de football ISL 2020-21 SC East Bengal vs NorthEast United FC à la télévision?

Le match de football ISL 2020-21 SC East Bengal vs NorthEast United FC sera diffusé sur Star Sports 1 SD et HD, Star Sports 2 SD et HD pour des commentaires en anglais. Pour les commentaires en hindi, le match sera diffusé sur Star Sports 1 Hindi et Star Sports 3. Le match sera également diffusé sur Star Gold 2, Asianet Plus, Asianet Movies (Malayalam). Pour les langues régionales, le match sera diffusé sur Star Sports Bangla, Star Sports Kannada, Star Sports Tamil, Star Sports Telugu et Star Sports Marathi.