Où regarder gratuitement en ligne la série télévisée FX nominée aux Emmy Awards « Shogun »

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, The Hollywood Reporter peut recevoir une commission d’affiliation.

Après avoir été en tête du peloton du petit écran avec un nombre impressionnant de 25 nominations aux Emmy Awards, dont celles de la meilleure série dramatique et du meilleur acteur dans une série dramatique, Shogun est l’une des émissions de télévision les plus chaudes de 2024.

Basé sur le roman du même nom de l’auteur australien James Clavell, Shogun a également reçu des éloges de la critique. Le Hollywood ReporterLe critique de télévision en chef de , Daniel Fienberg, a qualifié la série de « grande, audacieuse et belle » dans sa critique.

En bref : Comment regarder Shogun En ligne

Continuez à lire pour en savoir plus sur la façon de regarder Shogun avec et sans câble et plus.

Comment regarder Shogun Sans câble

Tous les 10 épisodes de Shogun sont disponibles en streaming sur Hulu pour les abonnés uniquement. Si vous n’êtes pas abonné, le service de streaming propose un essai de 30 jours, afin que vous puissiez diffuser Shogun gratuitement sur Hulu avant de vous engager dans un abonnement mensuel ou annuel.

Le streamer augmente ses prix le 17 octobre, vous pouvez donc bénéficier de la meilleure offre sur Hulu en vous inscrivant à une facturation annuelle à 79,99 $ pour votre première année avant cette date.

Hulu Vous pouvez regarder Shogun sur Hulu à partir de 7,99 $ par mois pour le forfait financé par la publicité ou 17,99 $ pour le forfait sans publicité. L’offre Disney Duo est une autre des meilleures offres de streaming. Elle comprend les versions financées par la publicité de Hulu et Disney+ pour 9,99 $ par mois, soit une économie totale de près de 40 %. De plus, le Disney Trio propose Hulu, Disney+ et ESPN+, tous avec des publicités, pour 14,99 $ par mois, soit une économie d’environ 45 % par rapport à la souscription à des abonnements séparés. Vous pouvez même vous passer de publicités grâce au Disney Trio Premium. Il comprend les versions sans publicité de Hulu et Disney+ et la version financée par la publicité d’ESPN+ pour 24,99 $ par mois.

Où regarder Shogun sur le câble

Bien que FX ait produit la série, Shogun n’est pas disponible sur le réseau FX à la télévision. La seule façon de le regarder est de souscrire un abonnement à Hulu, qui coûte 7,99 $ par mois (ou 79,99 $ par an) avec publicités ou 17,99 $ par mois (ou 179,99 $ par an) sans publicités.

Comment regarder Shogun En dehors des États-Unis

Si vous êtes à l’extérieur du pays et que vous souhaitez regarder ShogunHulu est disponible en dehors des États-Unis grâce à un réseau privé virtuel (VPN), comme ExpressVPN. Le service vous permet d’accéder légalement aux serveurs Web américains, même si vous êtes dans un autre pays, pour diffuser du contenu sur une télévision connectée, un smartphone, une tablette ou un ordinateur portable.

Vous pouvez bénéficier de trois mois d’ExpressVPN gratuitement lorsque vous souscrivez à un abonnement de 12 mois à 6,67 $ par mois, soit une économie de 49 %. Pour en savoir plus sur ExpressVPN, cliquez ici.

Shogun : distribution, synopsis de la série

Shogun se déroule dans le Japon féodal et suit Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada), un seigneur qui entre en contact avec un marin anglais naufragé nommé John Blackthorne (Cosmo Jarvis), qui entre en conflit avec la culture japonaise.

La série met également en vedette Anna Sawai, Tadanobu Asano, Takehiro Hira, Tommy Bastow, Fumi Nikaido et d’autres.

Disponible en streaming dès maintenant, chaque épisode de Shogun est prêt à être regardé sur Hulu.