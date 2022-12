Où regarder Elf ce Noël

CE ne serait pas Noël sans l’un des films de Noël les plus populaires des temps modernes sur nos écrans.

Elf est devenu un incontournable de Noël adoré des adultes et des enfants depuis sa sortie en 2003, et voici comment vous pouvez regarder le film à la télévision et sur les plateformes de streaming pendant la période des fêtes.

Alamy

James Caan, Mary Steenburgen et Will Ferrell (LR) dans The Elf 2003[/caption]

Comment puis-je regarder Elf?

La comédie classique reste l’un des films de Noël les plus populaires en streaming pendant les vacances, 19 ans après sa sortie originale.

Cette année, le film est exclusivement sur Sky ce Noël.

Il est également disponible en streaming en ligne pour ceux qui ont un pass NOW Sky Cinema.

Un NOW Sky Cinema Pass coûte 9,99 £ par mois.

NOW et Sky Cinema sont les seules plateformes qui ont les droits sur ce film jusqu’au 7 décembre 2023.

Le film est également disponible à la location sur Amazon pour des prix à partir de 3,49 £ mais n’est pas disponible sur Amazon Prime.

Malheureusement, Elf n’est pas sur UK Netflix ou Disney +.

De quoi parle Elfe ?

Elf suit l’histoire de Buddy (joué par Will Ferrell), un humain qui a été adopté et élevé par le Père Noël au pôle Nord.

Mais lorsqu’il devient adulte, il est incapable de se débarrasser du sentiment qu’il ne s’intègre pas aux autres Elfes.

Le Père Noël envoie alors Buddy à New York pour retrouver son père biologique.

Il se trouve qu’il s’agit de Walter Hobbs (joué par James Caan), un homme d’affaires.

Après qu’un test ADN le prouve, Walter tente à contrecœur de nouer une relation avec Buddy avec des résultats de plus en plus chaotiques.

Depuis sa sortie en 2003, Elf est devenu un succès critique et commercial majeur, rapportant 220 millions de dollars dans le monde contre un budget de 33 millions de dollars.

Le film a inspiré la comédie musicale Elf: The Musical de Broadway en 2010 et l’émission spéciale télévisée d’animation en stop-motion de NBC en 2014 Elf: Buddy’s Musical Christmas.

Est-ce qu’Elf passe à la télé ce Noël ?

Bien qu’Elf ne soit pas programmé pour des émissions de télévision terrestres en 2022, il obtiendra des émissions régulières sur la chaîne de Noël dédiée de Sky Cinema jusqu’au jour de Noël.

La prochaine fois, c’est le lundi 19 décembre à 19 h sur Sky Showcase.

Il est à nouveau diffusé sur la même chaîne à 18 heures la veille de Noël.