LE tout nouveau film Demon Slayer a battu des records au box-office au Japon.

Les fans de manga au Royaume-Uni et aux États-Unis attendaient avec impatience son arrivée. Voici comment regarder le film manga à succès où que vous soyez dans le monde …

Demon Slayer sortira dans les cinémas du Royaume-Uni le 26 mai[/caption]

Où puis-je regarder Demon Slayer?

Royaume-Uni

Funimation a confirmé que le film sortira dans les cinémas britanniques le 26 mai.

Il pourra être visionné dans certains cinémas du Royaume-Uni.

Si vous souhaitez rattraper le retard sur la franchise Demon Slayer avant cette date, la série 1 du manga est disponible à regarder sur Netflix.

Shu Nishimoto, président d’Aniplex of America, a déclaré: «Le soutien des fans du monde entier a vraiment été la force motrice de la série, et nous sommes impatients que tout le monde expérimente le prochain chapitre du parcours de Tanjiro en tant que tueur de démons.

Demon Slayer est finalement arrivé en Amérique du Nord dans des cinémas sélectionnés aux États-Unis et au Canada le 23 avril.

Ceux qui souhaitent diffuser le film devront attendre le 22 juin, date à laquelle il sera disponible sur Amazon, Apple TV, Google Play, le Microsoft Store, Vudu et le PlayStation Store.

Demon Slayer raconte l’histoire du jeune épéiste Tanjiro Kamado[/caption]

De quoi parle Demon Slayer?

Demon Slayer raconte l’histoire du jeune épéiste Tanjiro Kamado.

Sa famille est tuée par des démons assoiffés de sang et sa jeune sœur Nezuko est elle-même transformée en démon.

Ainsi commence la quête de Kamado pour retrouver sa sœur à sa forme humaine.

Il rencontre des amis en cours de route, dont Zenitsu Agatsuma et Inosuke Hashibira.

Le synopsis officiel est le suivant: «Tanjiro et le groupe ont terminé leur formation de rééducation au Butterfly Mansion, et ils arrivent à leur prochaine mission sur le train de Mugen, où plus de quarante personnes ont disparu en très peu de temps.

«Tanjiro et Nezuko, avec Zenitsu et Inosuke, rejoignent l’un des épéistes les plus puissants du Demon Slayer Corps, Flame Hashira Kyojuro Rengoku, pour affronter le démon à bord du Mugen Train.

Le film a battu des records au box-office au Japon[/caption]

Qui joue dans Demon Slayer?

Bien sûr, étant un film d’animation, les seuls acteurs impliqués dans le film sont des doubleurs.

Bien sûr, pour la sortie du film au Royaume-Uni et aux États-Unis, le film est doublé en anglais par des acteurs de la voix.





La distribution de la voix est la suivante