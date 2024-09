Où regarder Club Leon vs Cruz Azul en direct gratuitement aux États-Unis : Liga MX Apertura 2024

Club Léon et Croix Bleue s’affronteront pour la 7ème journée de la Ouverture de la Liga MX 2024. Les fans aux États-Unis peuvent trouver ici tous les détails sur ce match, tels que les heures de coup d’envoi et les diffusions facilement disponibles. Pour ceux qui souhaitent diffuser le match en ligne, diverses options seront également proposées, garantissant que personne ne manquera un instant d’action.

[Watch Club Leon vs Cruz Azul online for FREE in the US on Fubo]

Croix Bleue sont sur le point de reprendre la première place dans le Ouverture 2024 classement alors qu’ils se préparent à affronter Leon FC. Suivant Tigres UANLvictoire serrée de Atlético San Luisle Auriazules se sont hissés à la première place avec 17 points, juste un point devant Croix Bleue. Cependant, Les cimetières ont encore leur match à jouer, ce qui leur donne une chance de dépasser Tigres et reprendre le sommet.

Leon FCleurs prochains adversaires, sont en difficulté cette saison avec seulement 4 points en 6 matchs, ce qui rend leur situation de plus en plus précaire. L’équipe a désespérément besoin d’une victoire pour garder ses espoirs d’après-saison en vie, mais face à Croix Bleue Le défi sera de taille. Une victoire est cruciale pour León s’ils veulent renverser la situation et rester en lice pour les playoffs.

Quand aura lieu le match Club Leon vs Cruz Azul ?

Club Léon entrera en conflit avec Croix Bleue pour le Ouverture de la Liga MX 2024 Journée 7 cette Samedi 14 septembre. L’action devrait débuter à 22h35 (HE).

Ivan Moreno de Léon – IMAGO / Agencia-MexSport

Club Leon vs Cruz Azul : temps par État aux États-Unis

ET: 22h35

CT: 21h35

MT: 20h35

PT: 19h35

Comment regarder Club Leon vs Cruz Azul aux États-Unis

Attrapez le Ouverture de la Liga MX 2024 confrontation entre Club Léon et Croix Bleue en direct ! Diffusez le match dans tout le pays sur Fubo avec un essai gratuitou connectez-vous pour toute l’action sur ViX, TUDN USA et Univision pour une couverture complète.