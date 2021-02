Où regarder CCFC vs AFC en ligne et télédiffusion

Lors d’un affrontement en milieu de table, le Chennai City FC, classé neuvième, affrontera l’Aizawl FC, septième, le 28 février à partir de 19 h 00 IST au Kalyani Stadium. Alors que l’Aizawl FC cherchera à revenir dans le top quatre, sa progression commence par une victoire sur le Chennaiyin City FC qui n’a réussi à obtenir que 9 points en 9 matches disputés. L’Aizawl FC a réclamé 12 points dans le même nombre de matches disputés. Les deux équipes entament les barrages avec des défaites alors que le Chennaiyin City FC a perdu de justesse face au leader du championnat Churchill Brothers FC Goa 1-2 et l’Aizawl FC a perdu 1-3 par le Real Kashmir FC.

Les deux parties comprennent que trois points cruciaux sont à gagner et aucune des deux parties ne voudra se contenter d’un match nul. Alors que le premier tour de la I-League touche à sa fin, l’Aizawl FC peut sortir de la moitié inférieure et faire partie du top cinq, cependant, une victoire ne sera pas facile car l’Aizawl FC est connu comme une équipe imprévisible.

C’est un autre affrontement passionnant dans la I-League alors que Chennai City FC affronte l’Aizawl FC et les fans peuvent connaître tous les détails quant à quand, où et comment regarder le match de football I-League CCFC vs AFC en direct en ligne et en direct TV Telecast .

Où se joue le match de football I-League 2020-21 Chennai City FC vs AIZAWL FC?

Le match de football I-League 2020-21 Chennai City FC vs Aizawl FC se joue au stade Kalyani.

Quand se joue le match de football I-League 2020-21 Chennai City FC vs AIZAWL FC?

Le match de football I-League 2020-21 Chennai City FC vs Indian Arrows se jouera le 28 février à partir de 19h00 IST.

Où puis-je regarder le match de football I-League 2020-21 Chennai City FC vs AIZAWL FC en streaming en ligne?

Le match de football I-League 2020-21 Chennai City FC vs AIZAWL FC sera diffusé en ligne en direct sur la page Facebook de 1Sports. Vous devrez visiter la page Facebook de 1Sports pour regarder le match Chennai City FC vs AIZAWL FC en ligne.

Où puis-je regarder le match de football I-League 2020-21 Chennai City FC vs AIZAWL FC à la télévision?

Le match I-League Sudeva FC vs AIZAWL FC sera retransmis en direct sur 1Sport Channel.

Quels sont les XI prédits pour la I-League Sudeva FC vs AIZAWL FC?

Voici les XI prédits pour la I-League Sudeva FC vs AIZAWL FC qui sont les suivants:

I-League Chennai City FC Prédiction de jouer XI contre AIZAWL FC: K Thaufiq (GK), Tarif Akhand, Shankar Sampingiraj, Elvedin Škrijelj, L Francis, V Velmurugan, S Boopathi, V Molerovic, S Rajesh, R Pandre, Demir Avdic.

Effectif complet pour Aizawl FC: Zothanmawia, Lalremruata Hauhnar, Lalmuansanga, Juuko Richard Kassaga, PC Laldinpuia, K Lalmalsawma, Lalthakima, Lalchungnunga, Lalfelkima, C Lalrosanga, Lalmawizuala, Vanlalzuidika, Alfred Juncharyan, Klehmangai Rominghanga, Lalhmana Ramawmanga, Lalhmana Manga, Lalmangalshunga, Lalmangalshima, Lalmanga Manga Vanlalhruaia, David Laltlansanga, H Lalmuankima, Brandon Vanlalremdika, Princewill Emeka Olariche, F Lalremsanga, Lalrammawia, David Lalhlansanga, MC Malsawmzuala, Lalliansanga