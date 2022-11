Où, quand et qui peut acheter et boire de l’alcool à la Coupe du monde de Qatar 2022

En tant que pays islamique, la vente, le service et la consommation d’alcool sont très réglementés au Qatar.

Lors de la Coupe du monde, les fans pourront acheter de l’alcool dans les restaurants et les bars des hôtels agréés.

Mais boire ou être ivre en public est illégal et passible de prison.

La Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar sera très différente des tournois précédents en ce qui concerne les fans de football qui boivent de l’alcool.

En tant que pays islamique, la vente, le service et la consommation d’alcool sont très réglementés au Qatar.

Selon le gouvernement britannique, c’est un « délit de boire de l’alcool ou d’être ivre en public » au Qatar, et boire dans un lieu public pourrait « entraîner une peine de prison pouvant aller jusqu’à six mois » et une amende pouvant aller jusqu’à 825 dollars.

Apporter de l’alcool dans le pays est également illégal.

L’alcool est disponible pour les fans à acheter dans les restaurants et les bars des hôtels agréés, mais uniquement si vous avez plus de 21 ans, ainsi qu’au Festival Arcadia.

Selon le Times de Londres, le festival Arcadia est une zone réservée aux fans située à environ trois kilomètres de Doha et servira de l’alcool pendant 19 heures par jour entre 10 h et 5 h.

Pendant la Coupe du monde – qui se déroule du 20 novembre au 18 décembre – les supporters étaient initialement censés pouvoir acheter de l’alcool dans des zones désignées dans et autour des stades avant et après les matchs.

Cependant, à peine deux jours avant le début du tournoi, les organisateurs, sur l’insistance de la famille royale qatarie d’Al Thani, a annoncé une interdiction totale de la vente d’alcool autour des sites du stade dans un demi-tour étonnamment tardif.

L’alcool ne sera pas non plus en vente à l’intérieur des stades pendant les matches (sauf dans les loges d’hospitalité), ni dans les magasins. Il existe un seul hors permis contrôlé par l’État, mais celui-ci est limité aux résidents qui ont un permis valide.

“Alors que l’alcool sera disponible pour ceux qui veulent boire un verre dans des zones désignées, il ne sera pas ouvertement disponible dans les rues”, a déclaré le PDG de la Coupe du monde du Qatar, Nasser Al Khater, en septembre, selon BBC Sport.

“Ce que nous demandons, c’est que les gens, lorsqu’ils visitent, s’en tiennent à ces zones désignées.”

Al Khater aussi a déclaré à Sky News en octobre qu’il y aura des zones spéciales lors du tournoi pour que les supporters ivres puissent se dégriser.

“Il y a des plans en place pour que les gens se dégrisent s’ils ont trop bu”, a-t-il déclaré. “C’est un endroit pour s’assurer qu’ils se protègent, ils ne nuisent à personne d’autre.”

Acheter et boire de l’alcool ne sont pas les seules choses qui seront différentes pour les fans de football au Qatar.

Selon le gouvernement britannique, les fans “doivent s’habiller modestement lorsqu’ils sont en public”, tandis que “les femmes doivent se couvrir les épaules et éviter de porter des jupes courtes”. Il est déconseillé aux hommes et aux femmes de porter des shorts ou des hauts sans manches.

Jurer et faire des gestes grossiers en public sont également considérés comme des actes obscènes et les contrevenants peuvent être emprisonnés ou expulsés.

Selon le gouvernement britannique, l’intimité en public entre hommes et femmes pourrait conduire à une arrestation, tandis que l’homosexualité est illégale et passible de la peine de mort.

Les organisateurs du tournoi ont cependant insisté sur le fait que “tout le monde est le bienvenu” et qu’il y aura aucune restriction sur les personnes LGBTQ + séjournant ensemble dans la même pièce.

Al Khater a également déclaré à Sky News le mois dernier que les fans gays pourront se tenir la main sans craindre d’être punis.

“Tout ce que nous demandons, c’est que les gens respectent la culture”, a-t-il déclaré. “En fin de compte, tant que vous ne faites rien qui nuise aux autres, si vous ne détruisez pas la propriété publique, tant que vous vous comportez d’une manière qui n’est pas nuisible, alors tout le monde est le bienvenu et vous n’ai rien à craindre.”