Où puis-je trouver des randonnées accessibles aux personnes en fauteuil roulant ?

Après que Patricia Pyrka et son fils Finnan, atteint de paralysie cérébrale, ont quitté l’Allemagne pour se faire soigner à Toronto, ils ont voulu profiter du grand air ensemble.

Ayant toujours aimé la randonnée, Patricia a cherché des endroits où emmener Finnan faire une randonnée dans son fauteuil roulant. Elle a d’abord demandé à des amis de recommander des sentiers adaptés aux poussettes, mais s’est vite rendu compte qu’il était plus difficile que prévu de naviguer avec un fauteuil roulant.

Lorsque Patricia a contacté un groupe communautaire de randonneurs de l’Ontario sur Facebook pour obtenir des conseils et des réponses à ses questions, elle a dit que la réponse était « réconfortante ».

« J’ai toujours pensé que je ne pouvais pas partager mon amour pour la nature avec Finnan. C’était donc une grande joie et un soulagement de pouvoir simplement sortir et le faire », a déclaré Patricia à Your Morning de CTV mercredi.

Le duo mère-fils a depuis créé le groupe Facebook Wheelchair Hikers & Supporters Ontario, qui vise à établir des liens et à trouver du soutien pour rendre la randonnée plus accessible aux utilisateurs de fauteuils roulants qui souhaitent explorer les sentiers à l’extérieur.

Patricia publie des fois où elle et Finnan veulent faire de la randonnée sur le forum du groupe. Ensuite, les personnes qui sont disposées et capables d’aider peuvent se porter volontaires pour se joindre.

Patricia et Finnan ont maintenant exploré 45 parcs provinciaux et nationaux, ainsi que des aires de conservation en Ontario. Grâce à des mains secourables et à de nouveaux équipements, notamment des pneus de vélo de montagne pour le fauteuil roulant de Finnan, la mère et le fils s’attaquent à des sentiers plus difficiles et s’améliorent au fur et à mesure.

Finnan dit que voyager à l’extérieur de la ville pour passer du temps à l’extérieur est sa partie préférée de la randonnée, et sa destination préférée pour la randonnée est la zone de conservation de Dundas Valley à Hamilton.

« Je pense que vous ne pouvez pas rendre tous les sentiers accessibles aux fauteuils roulants au sens traditionnel, mais les structures existantes comme les ponts, les promenades pourraient certainement voir des améliorations », suggère Patricia, lorsqu’on lui a demandé d’autres améliorations pour rendre les sentiers accessibles.

« Évitez les escaliers à tout prix. Remplacez-les par des rampes ou des sentiers de type zigzag. Je pense que donner aux gens de l’équipement ou du financement pour de l’équipement qui leur permettrait de conquérir ces sentiers serait très utile », ajoute Patricia.

Pour les utilisateurs de fauteuils roulants qui veulent commencer la randonnée, Patricia dit de commencer petit et facile à développer leur endurance, et de prendre des supporters avec des mains secourables.

« Normalisons l’image et l’idée des personnes équipées d’appareils de mobilité », déclare Patricia.



Regardez l’interview complète de Patricia et Finnan en haut de cet article.