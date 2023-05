Où puis-je regarder Succession au Royaume-Uni ? C’est sur Netflix ?

DEPUIS son entrée en scène en 2018, Succession a conquis des millions de fans.

La série à succès est maintenant terminée, mais vous pouvez toujours regarder tous les épisodes au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Comment regarder Succession au Royaume-Uni ?

Les quatre saisons de Succession sont disponibles pour regarder sur Sky sous forme de coffret.

Vous pouvez également diffuser les séries 1 à 4 sur Now, si vous avez un abonnement.

Amazon Prime Video propose également la série à succès à regarder, mais vous devez payer pour cela.

Vous pouviez auparavant regarder Succession sur Netflix, mais vous ne pouvez plus.





Comment regarder Succession aux États-Unis ?

Les fans peuvent diffuser tous les épisodes de Succession sur HBO Max.

L’émission est également disponible sur la plateforme de streaming Hulu.

Vous pouvez également le visionner sur Amazon Prime Video si vous êtes prêt à payer un supplément pour ajouter HBO sur Amazon Channels.

Combien y a-t-il de saisons de Succession ?

Quatre saisons de Succession sont sorties.





Malheureusement, c’est tout ce que les fans obtiennent, car l’histoire est maintenant terminée.

L’émission a débuté en août 2018 et s’est terminée en mai 2023.

De quoi parle Succession ?

La comédie dramatique satirique suit la famille Roy – propriétaires dysfonctionnels d’un empire mondial des médias et de l’hôtellerie – alors qu’ils se battent pour le contrôle de l’entreprise au milieu de la santé incertaine du patriarche de la famille Logan.

La série suit leur vie alors qu’ils réfléchissent à ce que l’avenir leur réserve une fois que leur père vieillissant commencera à se retirer de l’entreprise.

Le spectacle a été créé par l’auteur britannique Jesse Armstrong qui est également le co-créateur de la série comique Peep Show et Fresh Meat de Channel 4.

Il est également produit par la star hollywoodienne Will Ferrell et Adam McKay – qui ont travaillé sur Saturday Night Live, Anchorman, The Big Short, The Other Guys et Vice.