La saison 6 de LINE of Duty tire à sa fin après avoir attiré près de 11 millions de téléspectateurs la semaine dernière.

Mais si vous êtes nouveau avec Ted et l’équipe, vous pouvez rattraper toute la série dès le premier jour.

BBC

Kate Fleming et Steve Arnott sont côte à côte depuis le tout début[/caption]

Où puis-je regarder Line of Duty saison 1 à 6?

Si vous vous sentez hors de la boucle et que vous voulez voir de quoi il s’agit quand il s’agit de Line of Duty, vous pouvez rattraper toutes les séries sur BBCiPlayer.

Vous pouvez également regarder le drame sur Hulu, où il est disponible avec un abonnement de base.

Vous pouvez également obtenir votre solution sur Acorn TV, BritBox et Amazon Prime.

Que s’est-il passé dans Line of Duty?

Saison 1

La première série lancée en 2012 voit un homme innocent se faire tuer après qu’une unité de police antiterroriste a attaqué le mauvais appartement.

Après avoir refusé de participer à une opération de camouflage, DS Steve Arnott (Martin Compston) est recruté par le surintendant Ted Hastings (Adrian Dunbar), chef de l’unité anti-corruption AC-12.

Sa première mission avec l’officier d’infiltration Kate Fleming (Vicky McClure) est d’enquêter sur DCI Tony Gates (Lennie James), un officier de haut vol avec un taux de réussite étrangement impressionnant.

DCI Gates se suicide – mais la corruption ne meurt pas avec lui.

Un autre officier de son équipe, DS Matthew «Dot» Cottan (Craig Parkinson), se révèle être un homme à l’intérieur du gangster John «Tommy» Hunter (Brian McCardle).

Saison 2

DI Lindsay Denton – interprétée par l’actrice Keeley Hawes de Bodyguard – a dirigé le drame cette saison.

Le personnage a été impliqué dans une embuscade d’un convoi de police qui a entraîné la mort de certains collègues ainsi que d’un membre du public qui était sous la protection des témoins.

Denton est tombée sur le radar de l’unité anti-corruption car il a été révélé qu’elle luttait contre un problème de dette.

Mais cela vient avec une torsion, son motif n’était pas tant financier que de dissimuler une mauvaise décision qui a conduit à la mort de quatre collègues.

Saison 3

Cette série a vu l’officier Daniel Waldron enquêté par AC-12 après qu’un suspect a été tué par balle.

Mais le premier épisode s’est terminé avec la mort de l’officier lui-même.

L’unité a découvert un réseau de pédophiles dans la vieille école de Daniel impliquant des personnages de grande puissance, dont Jimmy Saville.

Il s’est avéré que Waldron s’était vengé de ses anciens agresseurs à l’école des garçons.

Mais pendant tout ce temps, Dot essayait d’étouffer l’affaire et de l’empêcher de sortir.

Saison 4

AC-12 s’est tourné vers Roz Huntley (joué par Thandie Newton) dans cette série.

Ils ont exploré une erreur judiciaire potentielle lorsque la pression pour clore une affaire a abouti à l’incarcération du mauvais homme – Michael Farmer (joué par Scott Reid).

Elle a également vu l’exonération de Ted, Michael Farmer et Hana Reznikova, injustement impliqués dans le complot.

Fleming, Arnott et Hastings ont démasqué le chef adjoint du gendarme Derek Hilton pour son rôle central dans la conspiration de la série.

Ils étaient convaincus que Hilton était le mystère «H» qui se conformait à de puissants criminels, mais la finale s’est terminée avec la mort de Hilton.

Saison 5

Un groupe du crime organisé (OCG) a détourné un convoi de police transportant des drogues saisies et tué trois officiers armés; AC-12 soupçonne que la police d’infiltration pourrait être impliquée.

Ils découvrent que l’agent d’infiltration est DS John Corbett et non, comme on le supposait à l’origine, Lisa McQueen.

Le raid a été organisé par Corbett, qui se faisait passer pour un criminel afin d’identifier le mystérieux H.

Avant que Corbett ne puisse démasquer H, il est trahi par la deuxième commandant Lisa McQueen (Rochenda Sandall) et brutalement assassiné.

Les retombées qui s’ensuivent voient Ted Hastings suspendu, enquêté et accusé de complot par DCS Patricia Carmichael (Anna Maxwell Martin).

Mais, lors d’un interrogatoire tendu, Hastings change la donne en exposant l’avocat Gill Biggeloe (Polly Walker) au sein du BCG.

La série se termine avec Hastings de nouveau en charge à l’AC-12, après avoir reçu un dernier avertissement écrit.





Saison 6

La journaliste Gail Vella est assassinée et l’équipe de DCI Jo Davidson se voit confier la tâche d’attraper le tueur.

DCI Davidson mène un raid sur la maison d’un suspect, fait un arrêt suspect pour appréhender les jeunes vendeurs de magasin – plaçant fermement les projecteurs sur elle et AC-12 lance une enquête.

PC Pilkington, qui était un enfant dans la saison 1, a tenté de tuer Terry Boyle, un homme trisomique qui était l’un des suspects du meurtre de Gail Vella.

Kate, qui fait partie de l’équipe de DCI Davidson, est déchirée entre rester fidèle à elle et rompre avec la lutte contre la corruption et chasser les cuivres tordus.

AC-12 associe le meurtre de Gail Vella à un cas historique de corruption policière, et Kate élabore un plan pour dire une fois pour toutes si Jo est plié.