Le nouveau documentaire de BILLIE Eilish suit l’ascension fulgurante de la jeune chanteuse vers la célébrité depuis qu’elle a fait irruption sur la scène musicale à seulement 13 ans.

La chanteuse est déjà décorée de distinctions avec 58 victoires à son actif dont cinq Grammy Awards.

Où puis-je regarder le documentaire Billie Eilish?

Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, créée le 26 février 2021 sur Apple TV +.

Le documentaire est disponible pour tous les abonnés Apple TV Plus pour le visionner à la demande.

L’application Apple TV Plus est disponible sur les appareils Apple, la plupart des téléviseurs intelligents, les appareils Amazon Fire TV, les appareils Roku, Chromecast, Xbox et Playstation.

Le documentaire suit l’ascension de la chanteuse de Bad Guy vers la célébrité et sa vie sur la route et avec ses amis et sa famille.

Eilish, qui a 19 ans, lui dit le chemin n’était pas facile.

Dans une interview, Billie a déclaré: «C’est drôle. Quand quelqu’un d’autre pense à Billie Eilish à 14 ans, il pense à toutes les bonnes choses qui se sont produites.

«Mais tout ce que je peux penser, c’est à quel point j’étais misérable. Comment complètement désemparé et confus. De 13 à 16 ans, c’était assez difficile.

Entre la montrer à travers le monde et se produire devant des centaines de milliers de personnes, le documentaire la voit également faire sa lessive, prendre nerveusement des cours de conduite et organiser une fête de patinage sur glace pour son 17e anniversaire.

Et malgré son énorme succès, Billie vit toujours avec ses parents Maggie Baird, une actrice et scénariste, et Patrick O’Connell, un ouvrier du bâtiment.

De vieilles images montrent un très jeune Billie jouant du piano avec son frère Finneas. Le couple a été scolarisé à la maison et a passé d’innombrables heures à écrire de la musique ensemble.

Qui sort avec Billie Eilish?

On pense que Billie Eilish est actuellement célibataire.

En 2019, elle a rompu avec l’ancien petit ami Brandon Quention Adams.

Adams a figuré dans le documentaire, où nous, le chanteur, sortons de la scène en tant que gros titre au festival de musique californien Coachella en 2019 pour devenir immédiatement préoccupé par problèmes avec son petit ami.

Son ex, également connu sous le nom de «Q», aurait 25 ans.

Son premier album, Bleaupro, est sorti en 2016, et Eilish est apparu sur la couverture, selon Buzz pop.

On ne sait pas quand ils ont commencé à sortir ensemble, mais ils ont rompu en 2019.

« Je n’étais tout simplement pas contente », dit Eilish dans le documentaire, selon Pop Buzz.

«Et je ne voulais pas les mêmes choses qu’il voulait et je ne pense pas que ce soit juste, pour lui.

«Je ne pense pas que tu devrais être dans une relation, super excité par certaines choses dont l’autre personne ne se soucie pas moins.

« Et il y avait juste un manque d’effort, je pense. J’étais littéralement juste comme, ‘Mec, tu n’as même pas assez d’amour pour t’aimer, tu ne peux pas m’aimer. Et tu ne m’aimes pas. Comme, tu pensez que vous faites. ‘ »

Eilish, encore adolescente, a ajouté: « Je l’aime, cependant, c’est ce qui a rendu les choses plus difficiles. Parce que je ne suis pas au-dessus de lui. Je n’ai pas trouvé quelqu’un d’autre.

Pourquoi Billie Eilish porte-t-elle des vêtements amples?

La jeune chanteuse a toujours porté des vêtements amples pour empêcher délibérément son corps d’être sexualisé.

Dans une interview avec Vanity Fair, Billie a révélé que ses insécurités corporelles l’a poussée à l’extrême au cours de ses premières années d’adolescence, ce qu’elle a pu améliorer cette année.

Après être entré pour la première fois sur la scène musicale en ne bercant que des vêtements amples, Billie a surpris les fans quand elle a été photographiée l’année dernière dans un débardeur serré et shorts.

Elle a déclaré à propos de ce moment: « J’étais vraiment, vraiment heureuse, surtout, d’être à cet endroit de ma vie, parce que si cela s’était produit il y a trois ans, alors que j’étais au milieu de mon horrible relation corporelle – ou danser beaucoup, il y a cinq ans, je ne mangeais pas vraiment.

«J’étais, comme, en train de mourir de faim.

Billie était danseuse, mais une blessure a écrasé cette carrière.

Elle a poursuivi: « Je me souviens avoir pris une pilule qui m’avait dit que ça me ferait perdre du poids et ça ne m’a fait pipi dans le lit – quand j’avais 12 ans. C’est juste fou. Je ne peux même pas croire, comme je – wow. . «

Elle a ensuite ajouté à propos de cette photo de papa: « Je pensais que je serais la seule à faire face à ma haine pour mon corps, mais je suppose qu’Internet déteste aussi mon corps. Alors c’est génial. »