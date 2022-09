Vous pouvez regarder la Coupe du monde aux États-Unis de différentes manières. Streaming, OTA, câble, satellite, etc. Les Américains ont des occasions apparemment infinies de regarder la Coupe du monde.

Bien sûr, le défi majeur est maintenant de trouver la meilleure façon de regarder la Coupe du monde. Cela diffère pour tout le monde, en fonction de différents facteurs. N’oubliez pas non plus que les heures de coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar sont précoces, même pour les fans de football européen. Les premiers matchs débutent à 5 h HE tous les jours, le dernier match étant prévu à 14 h HE.

Cependant, nous pouvons présenter toutes les options disponibles pour les personnes aux États-Unis qui souhaitent regarder l’événement sportif le plus populaire au monde.

Où puis-je regarder la Coupe du monde aux États-Unis ?

Contenu en anglais

Pour ceux qui recherchent une couverture en anglais, vous pouvez regarder la Coupe du monde aux États-Unis via FOX. En termes de télévision, FOX diffuse tous les matchs de la Coupe du monde sur sa chaîne linéaire ou sur FS1. Les principaux jeux, tels que ceux impliquant l’USMNT ou la demi-finale et la finale, sont disponibles sur FOX. Le programme complet est susceptible de changer, en fonction de l’importance de certains jeux.

Les plates-formes de câble, de satellite et de streaming comme fuboTV ou Hulu + Live TV diffusent ces deux chaînes.

Si vous avez une forme d’abonnement TV, vous pouvez également diffuser des jeux via l’application FOX Sports. Vous pouvez également accéder aux rediffusions à la demande des 64 jeux à l’aide de l’application.

Contenu en espagnol

Pour les millions d’Américains qui cherchent où regarder la Coupe du monde aux États-Unis, tout passe par Telemundo et les chaînes associées. La chaîne OTA de Telemundo aura la majorité des jeux. Tous ceux qui ne sont pas sur Telemundo sont disponibles via Universo. Comme FS1, Universo nécessite une forme d’abonnement pour regarder, car ce n’est pas une chaîne OTA.

Cependant, si vous avez un abonnement à Peacock Premium, qui coûte 4,99 $ par mois, vous pouvez diffuser en direct les 64 matchs de la Coupe du monde. De plus, il y a des rediffusions à la demande de tous les jeux et une chaîne 24h/24 et 7j/7 qui propose des nouvelles, des rediffusions et des faits saillants des jeux. Encore une fois, c’est exclusivement en espagnol sur Peacock Premium.

