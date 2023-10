Où puis-je obtenir un test rapide COVID-19 ?

Alors que les Canadiens se préparent à affronter une autre saison de virus respiratoires cet automne et cet hiver, certains pourraient être curieux de savoir s’ils ont un rhume, une grippe ou éventuellement la COVID-19.

Une méthode pour déterminer cela a été l’utilisation de tests antigéniques rapides pour le COVID-19, qui ont été proposés gratuitement pendant la pandémie avant que leur distribution ne commence à diminuer à mesure que les taux d’infection et la demande diminuaient.

Mais il semble que le nombre de personnes testées positives et hospitalisées pour COVID-19 soit en augmentation.

Les hospitalisations liées au COVID-19 partout au Canada ont augmenté depuis août, passant de près de 1 500 à plus de 2 700 la semaine dernière. Cependant, la proportion de patients qui se trouvent jusqu’à présent en soins intensifs a continué de osciller autour de 3 pour cent et reste bien en deçà des pics observés lors des vagues précédentes.

À mesure que les infections augmentent, la demande de tests de dépistage du COVID-19, et en particulier de tests rapides, pourrait également augmenter. CTVNews.ca a examiné combien de tests rapides il existe dans le pays et où vous pouvez encore en obtenir un.

COMBIEN DE TESTS Y A-T-IL ?

Un porte-parole de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada a confirmé jeudi dans un courriel adressé à CTVNews.ca qu’il y a actuellement plus de 90 millions de tests dans l’inventaire fédéral.

Parmi ceux-ci, environ 700 000 expireront d’ici la fin de l’année.

Près de 500 millions de tests rapides achetés par le gouvernement fédéral et fournis aux provinces et aux territoires ont été distribués au 14 juillet, selon les données fédérales, laissant environ 187 millions de tests dans les stocks provinciaux et territoriaux.

Le porte-parole fédéral a déclaré que les provinces et les territoires peuvent demander des « biens médicaux » à la Réserve stratégique nationale d’urgence, qui comprend du matériel médical, des vaccins et d’autres fournitures.

Cette demande peut être faite en cas d’urgence de santé publique ou si les ressources locales sont épuisées et autrement indisponibles.

« Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec les provinces et les territoires pour garantir que ces tests soient accessibles gratuitement aux Canadiens », a déclaré le porte-parole à propos des tests rapides pour la COVID-19.

« Il est important de noter que les provinces et les territoires sont responsables de la gestion et de la distribution de ces tests sur leur territoire respectif, y compris la gestion de leurs stocks. Le gouvernement du Canada encourage et soutient les provinces et les territoires dans une saine gestion de la durée de conservation et des stocks. les pratiques. »

QUE DOIS-JE FAIRE SI MON TEST RAPIDE A EXPIRÉ ?

Le porte-parole fédéral a déclaré que Santé Canada avait autorisé 17 prolongations de la durée de conservation pour 13 tests rapides.

Pour certains tests, cela peut aller jusqu’à deux ans.

« La durée de conservation, autorisée par Santé Canada, joue un rôle dans la détermination de la date de péremption imprimée sur l’étiquette de l’appareil », a déclaré le porte-parole.

« Cependant, la date de péremption est déterminée par le fabricant et est imprimée sur l’étiquette au cours du processus de fabrication. Toute question relative à l’effet des prolongations de durée de conservation autorisées par Santé Canada sur les dates de péremption des dispositifs doit être adressée aux fabricants. »

Cela dit, le gouvernement fédéral affirme que les résultats des tests expirés ne sont pas toujours exacts et que les Canadiens devraient « utiliser des tests non périmés et suivre attentivement les instructions fournies ».

« Contactez votre autorité locale de santé publique pour discuter de l’élimination des tests expirés », a déclaré le porte-parole.

OÙ PUIS-JE OBTENIR UN TEST RAPIDE ?

Puisque les provinces et les territoires sont responsables de la distribution des tests rapides, leur disponibilité dépendra en fin de compte de l’endroit où vous habitez.

En Colombie-Britannique, par exemple, les tests ne sont pas recommandés pour les adultes et les enfants qui ne présentent pas de symptômes du COVID-19, mais le gouvernement provincial affirme que des tests rapides sont disponibles dans « de nombreuses pharmacies communautaires ».

Le gouvernement de l’Alberta affirme que les tests peuvent être récupérés dans les pharmacies participantes de Calgary, Red Deer et Edmonton ou dans certaines cliniques des services de santé de l’Alberta.

La Saskatchewan propose des tests dans les « centres de distribution publics locaux participants », ainsi que dans les communautés et les écoles des Premières Nations.

Le Manitoba propose des tests dans les pharmacies, les cabinets de médecins, certains magasins de détail, les bibliothèques et certaines installations municipales de Winnipeg.

L’Ontario a annoncé en juin que son programme de distribution de tests rapides pour les détaillants prendrait fin à la fin du mois. Le gouvernement provincial affirme que si un certain endroit est en rupture de stock, les bureaux de santé publique locaux peuvent proposer des tests.

Les pharmacies québécoises ont également cessé de distribuer des tests rapides gratuits plus tôt cette année, à quelques exceptions près.

Des tests rapides peuvent également être obtenus dans les « points de services locaux », où ont également lieu les vaccinations contre le COVID-19, la grippe et le zona.

Les résidents du Nouveau-Brunswick peuvent s’inscrire en ligne pour passer un test rapide. En Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, les tests sont disponibles à plusieurs endroits.

Les gouvernements du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest répertorient également les lieux de ramassage sur leurs sites Web.

Le Nunavut affirme que les tests ne sont pas disponibles dans les centres de santé, les unités de santé publique, les hôpitaux ou tout bureau gouvernemental, mais que la société Northmart annoncera où les kits sont disponibles.