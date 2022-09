Où puis-je me procurer un vaccin COVID bivalent ?

La piqûre de rappel bivalente prévue pour la COVID-19 qui cible spécifiquement la variante Omicron est maintenant disponible partout au Canada.

Mais les provinces et les territoires ont des critères d’admissibilité et des recommandations différents sur la durée d’attente des personnes qui ont déjà reçu des doses de vaccin avant de recevoir le vaccin bivalent.

Le vaccin bivalent est capable de cibler spécifiquement Omicron, qui est actuellement la variante prédominante circulant dans le monde, car la formule contient un mélange d’éléments protéiques de pointe provenant à la fois du virus COVID-19 d’origine et de la variante Omicron.

Santé Canada a approuvé le vaccin bivalent Moderna et c’est ce qui est offert dans les provinces et les territoires. Pfizer a également créé un vaccin bivalent dont l’utilisation n’a pas encore été autorisée au Canada.

Bien que le rappel bivalent ait été conçu pour cibler la souche BA.1 d’Omicron, il devrait fournir une forte protection contre les souches les plus répandues, BA.4 et BA.5, a déclaré le Dr Vinita Dubey, médecin hygiéniste de Toronto, à CTV Toronto. plus tôt ce mois-ci.

La plupart des juridictions suivent l’avis du Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), à savoir que le rappel bivalent soit administré aux personnes de 18 ans et plus et après une période de six mois après la dernière dose.

Voici une ventilation des politiques actuelles de chaque province et territoire concernant l’admissibilité au vaccin bivalent et la façon de prendre rendez-vous.

COLOMBIE BRITANNIQUE

La Colombie-Britannique a annoncé le 20 septembre que le vaccin bivalent est offert aux adultes âgés de 18 ans et plus, ainsi qu’aux enfants âgés de 12 à 17 ans qui ont été jugés à haut risque de développer des complications graves en raison de la COVID-19.

La province accorde également la priorité aux groupes identifiés comme prioritaires, qui comprennent les personnes âgées de 60 ans et plus, tous les adultes autochtones et d’autres personnes à haut risque.

Pour recevoir le vaccin, les résidents doivent s’inscrire au portail Faites-vous vacciner de la province et prendre rendez-vous. BC enverra des invitations de prise de rendez-vous en fonction du risque, de l’âge et si six mois se sont écoulés depuis la précédente dose de vaccin COVID-19.

ALBERTA

En Alberta, le rappel bivalent a été mis à la disposition des personnes âgées de 18 ans et plus à compter du 21 septembre.

La province conseille aux résidents d’attendre au moins cinq mois à compter de leur dose précédente lors de la prise de rendez-vous pour un vaccin bivalent. Pour les personnes présentant un risque plus élevé de conséquences graves du COVID-19, une période d’attente de trois mois est possible, déclare le gouvernement de l’Alberta sur son site Web.

Ceux de l’Alberta peuvent réserver en ligne dans une clinique des services de santé de l’Alberta, dans des pharmacies ou dans des cliniques sans rendez-vous.

SASKATCHEWAN

La Saskatchewan a ouvert l’admissibilité au vaccin bivalent le 19 septembre pour les adultes âgés de 70 ans et plus, ainsi que ceux âgés de 50 ans et plus qui appartiennent aux communautés des Premières Nations et métisses, et ceux du district d’administration des services du Nord.

La province recommande une période d’attente de quatre mois entre la dernière dose de rappel reçue et le vaccin bivalent.

Les patients peuvent réserver des rendez-vous de vaccination en ligne ou en appelant le 1-833-Sask-VAX (1-833-727-5829).

MANITOBA

Le 21 septembre, le Manitoba a étendu son admissibilité au rappel bivalent aux adultes de 18 ans et plus.

La province recommande aux résidents d’attendre six mois à compter de leur dernière dose pour recevoir le vaccin afin de fournir la meilleure réponse immunitaire. L’intervalle minimal entre les doses est de trois mois.

Depuis le 22 septembre, les résidents peuvent prendre rendez-vous pour le vaccin bivalent à l’aide de l’outil de réservation en ligne de la province ou en composant le 1-844-626-8222 (1-844-MAN-VACC), ou en contactant directement les cliniques médicales et les pharmacies, un communiqué de presse de la province dit.

La province recommande également à ceux qui doivent recevoir une injection de rappel de choisir le vaccin bivalent, car il offre une protection supplémentaire contre Omicron.

ONTARIO

L’Ontario a ouvert la réservation du vaccin bivalent pour tous les adultes âgés de 18 ans et plus le 26 septembre. Le vaccin était déjà disponible pour certains groupes vulnérables plus tôt en septembre.

Les rendez-vous peuvent être réservés via le portail de vaccination en ligne de la province ou en appelant le Centre provincial de contact pour les vaccins (PVCC) au 1-833-943-3900.

Les bureaux de santé publique qui utilisent leurs propres systèmes de réservation peuvent également être utilisés pour prendre rendez-vous et les résidents peuvent également contacter les pharmacies, les cliniques de vaccination dirigées par des Autochtones et tout fournisseur de soins de santé participant, indique la province sur son site Web.

QUÉBEC

Le Québec a ouvert les réservations pour le vaccin bivalent le 8 septembre et a recommandé le rappel pour les personnes âgées de 30 ans et plus.

La province conseille aux personnes de moins de 30 ans de recevoir le rappel standard de Pfizer au lieu du vaccin bivalent, car le comité du vaccin du Québec a signalé que le programme bivalent présente un risque plus élevé de myocardite chez les jeunes. La myocardite est une affection dans laquelle le cœur devient enflammé. Au Canada, il y a eu un petit nombre de cas où des personnes plus jeunes ont développé la maladie après une vaccination contre la COVID-19, bien que les événements indésirables suivant la vaccination ne soient pas nécessairement liés au vaccin, explique Santé Canada dans ses directives sur la myocardite.

Les lignes directrices du Québec stipulent que le vaccin bivalent doit être administré au moins cinq mois après la dose précédente et au moins trois mois après une précédente infection à la COVID-19.

Les rendez-vous peuvent être réservés en ligne ou en appelant au 514-644-4545 entre 8 h et 18 h, du lundi au vendredi.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Au Nouveau-Brunswick, le vaccin bivalent est disponible pour les personnes âgées de 50 ans et plus, tous les résidents des établissements de soins de longue durée âgés de 12 ans et plus, tous les membres des Premières Nations, métis et inuits âgés de 12 ans et plus, ainsi que les enfants âgés de 12 à 17 ans qui sont modérément à sévèrement immunodéprimés.

Il est recommandé de recevoir le vaccin au moins cinq mois après le précédent, avec un minimum de trois mois entre les doses.

Les résidents peuvent prendre rendez-vous en ligne sur le site Web du gouvernement. La majorité des rendez-vous au Nouveau-Brunswick sont pris dans les pharmacies.

NOUVELLE-ÉCOSSE

La Nouvelle-Écosse a ouvert les réservations pour le rappel bivalent le 21 septembre pour toutes les personnes âgées de 18 ans et plus.

La période d’attente recommandée entre les doses est de 168 jours, indique la province sur son site Web. Il est également recommandé d’attendre 168 jours depuis la dernière infection au COVID-19 d’un individu.

Les personnes immunodéprimées ou les personnes de 70 ans et plus peuvent être éligibles à un intervalle raccourci de 120 jours entre les doses ou depuis la dernière infection.

Les rendez-vous peuvent être réservés en ligne à https://novascotia.ca/vaccination ou en composant le 1-833-797-7772.

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

L’Île-du-Prince-Édouard offre le vaccin bivalent à tous les résidents âgés de 18 ans et plus.

La province recommande aux résidents d’attendre six mois après leur dernière dose avant de recevoir le rappel bivalent. Cependant, une période d’attente de trois mois peut être acceptable si une personne doit recevoir le vaccin plus tôt – si elle commence un traitement médical particulier ou se rend dans une région où le nombre de cas de COVID-19 est élevé, par exemple – la indique le gouvernement sur son site Web.

Les rendez-vous peuvent être réservés en utilisant l’outil de réservation en ligne ou en appelant le 1-844-975-3303. Les particuliers peuvent également réserver en pharmacie.

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

Depuis le 21 septembre, le vaccin bivalent est disponible à Terre-Neuve-et-Labrador pour les personnes âgées de 65 ans et plus, les résidents de soins de longue durée ou de vie collective, les personnes de 12 ans et plus souffrant de maladies sous-jacentes, les membres des Premières Nations, les Métis ou les Inuits communautaires, les adultes des communautés racialisées ou marginalisées et les résidents d’autres établissements de soins collectifs âgés de 12 ans ou plus.

Les résidents peuvent réserver en ligne ou appeler le numéro de téléphone associé à leur région.

YUKON

Le vaccin bivalent sera disponible au Yukon à partir du 5 octobre, selon le site Web du territoire.

Tous les résidents âgés de 18 ans et plus sont éligibles pour le rappel et il est recommandé d’attendre au moins six mois après un précédent rappel et au moins trois mois après une précédente infection au COVID-19, indique un communiqué de presse.

Les rendez-vous peuvent être pris en ligne ou en composant le 1-877-374-0425. Pour ceux qui vivent dans les communautés rurales, le rappel bivalent sera disponible dans les cliniques communautaires en octobre.

TERRITOIRES DU NORD-OUEST

Dans la dernière mise à jour du territoire du 21 septembre, le rappel bivalent sera d’abord proposé aux personnes les plus à risque.

La priorité initiale sera accordée aux personnes de 65 ans et plus, aux résidents d’établissements de soins de longue durée et aux personnes âgées de 5 à 64 ans considérées comme à haut risque ou immunodéprimées.

“Les fournitures du vaccin bivalent contenant de l’Omicron seront fournies en premier choix en fonction du risque, de l’éligibilité et de la priorisation jusqu’à épuisement des stocks”, indique un communiqué de presse du territoire.

Les résidents peuvent apprendre comment prendre rendez-vous sur le site Web du territoire qui oriente les patients selon qu’ils habitent à Yellowknife ou dans une autre communauté.

NUNAVUT

Le 12 septembre, le territoire a annoncé qu’il avait un approvisionnement limité en vaccin bivalent, il sera donc offert aux aînés vivant dans la communauté âgés de 70 ans et plus, ainsi qu’aux résidents et au personnel des soins de longue durée.

Les rendez-vous de vaccination peuvent être réservés en appelant la santé publique d’Iqaluit au 867-975-4810.