Où puis-je acheter un test ? Comment obtenir un kit de test gratuit

À l’approche de l’automne, les résidents de l’Ohio peuvent s’inquiéter du virus COVID-19 et d’autres maladies respiratoires.

Les pharmacies et autres centres médicaux de l’État s’approvisionnent en vaccins et tests COVID-19 pour préparer la saison à venir. Centres pour le contrôle et la prévention des maladies recommande un vaccin contre la COVID-19 2024-25 à toute personne âgée de plus de 6 mois.

Mais comment les résidents peuvent-ils obtenir un test COVID-19 ? Voici ce qu’il faut savoir.

Comment recevoir gratuitement des kits de test COVID-19 par courrier

Les Américains peuvent recevoir gratuitement des kits de test COVID par courrier à leur domicile à partir de fin septembre, bien qu’une date exacte n’ait pas encore été publiée par le ministère américain de la Santé et des Services sociaux, selon CBS News. Une fois le programme fédéral redémarré, tous les ménages américains pourront commander jusqu’à quatre tests COVID-19 gratuits via COVIDtests.gov.

Où acheter des tests COVID-19

Le La FDA a une liste de kits autorisés, et certains sont largement disponibles en ligne et dans divers magasins, tels que Walmart, CVS, Target et plus encore. Certains coûtent aussi peu que 8,49 $.

Vérifiez quels tests sont disponibles chez votre détaillant local et voyez s’ils font partie de ceux approuvés par la FDA ici.

Les tests COVID-19 expirent-ils ?

Oui, les tests COVID-19 ont une date d’expiration. Cependant, la FDA indique que certains kits de test COVID-19 peuvent être prolongés au-delà de la date imprimée sur la boîte.

Cliquez ici pour obtenir une liste des tests de diagnostic COVID-19 en vente libre autorisés et des informations sur leur date d’expiration.

Si un test a expiré, la FDA indique que les résultats peuvent être inexacts ou invalides. Selon la Département de la Santé de l’Ohioil est important de respecter les dates d’expiration et de retirer les kits de l’inventaire de distribution lorsque cela est approprié.