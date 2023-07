Où puis-je acheter le Cadbury’s Honeycomb Sundae Twirl et quand arrive-t-il en Australie ?

CADBURY est célèbre pour la fabrication de friandises sucrées et son dernier né, le sundae en nid d’abeille Twirl, a retenu l’attention des amateurs de chocolat.

La nouvelle édition du bar Twirl bien-aimé fait l’éloge des médias sociaux – bien que seuls ceux qui vivent dans une certaine région du monde aient pu y goûter.

1 Cadbury a publié une version sundae en nid d’abeille de la barre Twirl bien-aimée – mais uniquement en Australie 1 crédit

Où puis-je acheter le Honeycomb Sundae Twirl ?

Le nouveau bar, décrit comme une « gâterie parfaite pour l’après-midi », est disponible dans les supermarchés australiens tels que Coles, Woolworths et Kmart, et en ligne chez des détaillants comme MySweeties.

Cadbury a décrit le sundae en nid d’abeille Twirl comme « des rubans de bonheur indulgent en nid d’abeille ».

Ils ajoutent : « Cadbury Twirl Honeycomb Sundae est une friandise chocolatée légère qui fond dans la bouche.

« Deux barres de tourbillons et de boucles à saveur de nid d’abeille enrobées de chocolat au lait Cadbury Dairy Milk. »

Le tourbillon a été introduit par Cadbury en tant que barre unique au début des années 1970.

En 1984, il a été reconditionné en bar jumeau, les fans savourant depuis deux barres de cette délicieuse friandise.

Quand le nouveau Cadbury’s Twirl arrive-t-il en Australie ?

Le sundae en nid d’abeille Twirl est déjà sorti en Australie.

Les fans se sont déchaînés pour la friandise sucrée Down Under, avec l’utilisateur de TikTok @AngeEats qualifiant le goût de « fou » et disant: « Ils ont littéralement mis le doigt sur la tête avec celui-ci. »

La publication en ligne a déclenché une frénésie, beaucoup admettant qu’ils étaient désespérés de mettre la main sur le nouveau bar.

Un abonné a répondu à la vidéo de @AngeEats en disant : « Running to Woolies », tandis qu’un autre a commenté : « Whoa ! Cela ressemble à un bar de rêve.

Le sundae en nid d’abeille Twirl sera-t-il disponible en dehors de l’Australie ?

Malheureusement pour les fans de Twirl en dehors de l’Australie, on ne sait pas encore quand – ou si – Cadbury prévoit de sortir le sundae en nid d’abeille Twirl dans d’autres endroits.

The Sun Online a interrogé Mondelēz sur tout projet potentiel de sortie de la nouvelle saveur Twirl au Royaume-Uni.

Un porte-parole de Mondelēz International a déclaré : « Bien que nous n’ayons pas l’intention de lancer la nouvelle saveur Cadbury Twirl Honeycomb au Royaume-Uni pour le moment, nous sommes toujours à l’écoute de nos fans pour nous assurer que notre gamme de produits reflète l’évolution de leurs papilles gustatives, tout en y compris également leurs favoris.

En mai 2023, Cadbury a annoncé que les Twirls à la menthe seraient disponibles au Royaume-Uni après avoir été sur les étagères en Australie pendant un certain temps – alors peut-être que la version sundae en nid d’abeille suivra le même schéma.

L’ajout le plus populaire à la famille Twirl a été la saveur d’orange.

Ces barres Twirl, lancées en 2019, étaient si demandées qu’à un moment donné, une affaire sur eBay coûtait jusqu’à 700 £.