Où précommander PlayStation 30th Anniversary Collection et PS5 Pro au Canada

La semaine dernière, PlayStation a dévoilé une « collection spéciale 30e anniversaire » de matériel PS5 gris au thème rétro inspiré de la PS1.

En particulier, la collection sera lancée le 21 novembre avec les consoles PS5 suivantes et les périphériques associés :

Console PlayStation 5 Pro — Pack édition limitée 30e anniversaire (comprend la console de 2 To et la manette correspondante, ainsi qu’un boîtier de connecteur de câble thématique, quatre attaches de câble PlayStation Shapes, un autocollant PlayStation, l’une des 30 affiches PlayStation en édition limitée et un trombone PlayStation) [only 12,300 will be made worldwide]

PlayStation 5 Digital Edition — Pack édition limitée 30e anniversaire (comprend la console de 1 To, la manette et le support vertical assortis, ainsi qu’un boîtier de connecteur de câble thématique, quatre attaches de câble PlayStation Shapes, un autocollant PlayStation, l’une des 30 affiches PlayStation en édition limitée et un trombone PlayStation)

PlayStation Portal Remote Player — Édition limitée 30e anniversaire (autonome)

Manette sans fil DualSense Edge – Édition limitée 30e anniversaire (autonome)

Manette sans fil DualSense — Édition limitée 30e anniversaire (autonome)

Au moment de la révélation, Sony n’a pas confirmé exactement le prix ou la disponibilité au Canada (nous avons contacté mais n’avons pas obtenu de réponse), mais maintenant, avec les précommandes officiellement mises en ligne le 26 septembre, nous avons une meilleure idée.

Tarifs

Tout d’abord, voici quelques prix canadiens, comme repéré par l’agrégateur canadien d’offres de jeux Lbabinz:

Pack édition limitée 30e anniversaire de la console PlayStation 5 Pro – 1 369,99 $

PlayStation 5 Digital Edition – Pack édition limitée 30e anniversaire – 649,99 $ (contre 579,99 $ pour l’édition numérique PS5 standard)

PlayStation Portal 30th Anniversary Limited Edition – 299,99 $ (contre 269,99 $ pour le portail standard)

Contrôleur sans fil DualSense Edge, édition limitée 30e anniversaire – 299,99 $ (contre 269 $ pour le DualSense Edge classique)

Contrôleur sans fil DualSense, édition limitée 30e anniversaire – 99,99 $ (même prix que les contrôleurs DualSense haut de gamme)

Précommandes

Avec la collection 30e anniversaire et la PS5 Pro extrêmement chère à 959,99 $ de Sony (sortie le 7 novembre) en précommande aujourd’hui, nous rassemblerons ci-dessous autant de liens de détaillants que possible pour tous ces produits. Par Lbabinzles précommandes ont commencé à être mises en ligne vers 10 h HE/7 h HP.

Revenez à cet article pendant que nous continuons à mettre à jour.

Amazone

Meilleur achat

Ordinateurs canadiens

Costco

Arrêt de jeu

PlayStation 5 Pro – Édition Standard [only being sold online as a bundle with the PS5 Disc Drive for $1059.98]

Sur X (Twitter), le détaillant a confirmé il proposera les produits de la collection 30e anniversaire mais n’acceptera pas de précommandes pour ceux-ci, indiquant que ce sera le premier arrivé, premier servi lors de leur lancement le 21 novembre.

Drogues à Londres

Agrafes

Walmart

Sur X (Twitter), le détaillant également confirmé qu’il ne proposera pas le pack édition PS5 Pro 30e anniversaire.

Comment avez-vous réussi à obtenir des précommandes tout au long de la journée ? Étiez-vous au moins intéressé par l’un de ces produits ? Faites-le-nous savoir dans les commentaires.

Crédit image : PlayStation