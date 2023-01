Où précommander MacBook Pro (2023) aux États-Unis et au Royaume-Uni

Apple n’a pas fait l’une de ses rares apparitions au CES, mais cela n’a pas empêché la société de lancer de nombreux nouveaux matériels en janvier.

On peut dire que l’annonce principale concerne les versions mises à jour des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, qui arrivent aux côtés des nouvelles puces M2 Pro et M2 Max qui les alimenteront. Apple affirme que le nouveau silicium offre de gros gains de performances par rapport aux équivalents M1 trouvés dans les modèles 2021, mais il reste à voir à quel point cela sera perceptible.

La même semaine, Apple a également lancé un nouveau Mac Mini et HomePod, mais c’est le MacBook Pro qui est au centre des préoccupations ici. Avec les précommandes maintenant en ligne, voici tout ce que vous devez savoir avant d’en acheter un aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Quand sortiront les nouveaux MacBook Pro ?

Apple a officiellement annoncé les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces via un communiqué de presse sur 17 janvier 2023.

Les précommandes sont en ligne maintenant, avant la mise en vente des deux ordinateurs portables à partir de 24 janvier 2023.

Combien coûtent les nouveaux MacBook Pro ?

Les deux sont des appareils haut de gamme, et cela se reflète dans le prix. Le modèle 14 pouces commence à 1 999 $ / 2 149 £, tandis que vous paierez au moins 2 499 $ / 2 699 £ pour un écran 16 pouces. Voici toutes les configurations :

MacBook Pro 14 pouces – M2 Pro, 16 Go de RAM, 512 Go SSD – 1 999 $ / 2 149 £

MacBook Pro 14 pouces – M2 Pro, 16 Go de RAM, 1 To SSD – 2 499 $ / 2 699 £

MacBook Pro 14 pouces – M2 Max, 32 Go de RAM, 1 To SSD – 3 099 $ / 3 349 £

MacBook Pro 16 pouces – M2 Pro, 16 Go de RAM, 512 Go SSD – 2 499 $ / 2 699 £

MacBook Pro 14 pouces – M2 Pro, 16 Go de RAM, 1 To SSD – 2 699 $ / 2 899 £

MacBook Pro 14 pouces – M2 Max, 32 Go de RAM, 1 To SSD – 3 499 $ / 3 749 £

Où précommander les nouveaux MacBook Pro aux États-Unis

Aux États-Unis, quelques détaillants proposent déjà des précommandes :

Où précommander les nouveaux MacBook Pro au Royaume-Uni

Mais au Royaume-Uni, vous avez deux options :

Il n’est pas clair si d’autres détaillants proposeront des précommandes, mais il y aura certainement plus d’options une fois les appareils mis en vente.

