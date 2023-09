Où précommander l’iPhone 15 aux États-Unis et au Royaume-Uni

Septembre est généralement la saison des iPhone, et Apple n’a pas déçu en 2023.

Il existe à nouveau quatre nouveaux combinés, avec l’iPhone 15 standard rejoint par les modèles Plus, Pro et Pro Max.

Un changement majeur est cohérent dans les quatre – un port USB-C – après qu’une nouvelle directive européenne a forcé Apple à s’éloigner de Lightning. D’autres mises à jour incluent l’arrivée de Dynamic Island sur les modèles réguliers et Plus, ainsi qu’une construction en titane et un bouton d’action personnalisable sur les versions Pro.

Avec les précommandes bientôt disponibles, voici tout ce que vous devez savoir pour en acheter un aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Nous avons également un article équivalent pour les Apple Watch Series 9 et Ultra 2.

Quand sortira l’iPhone 15 ?

Apple a officiellement annoncé la gamme iPhone 15 lors de son événement « Wonderlust » le 12 septembre 2023, aux côtés des Apple Watch Series 9 et Ultra 2.

Les précommandes continueront à être mises en ligne 15 septembre, à partir de 5h00 PDT (8h00 EDT, 13h00 BST). Ils seront ensuite libérés le 22 septembrer.

Combien coûte l’iPhone 15 ?

Voici combien vous paierez pour tous les modèles d’iPhone 15 au lancement. Les chiffres en Go et To se réfèrent au stockage interne :

iPhone15

128 Go – 799 $/799 £

256 Go – 899 $/899 £

512 Go – 1 099 $/1 099 £

iPhone 15 Plus

128 Go – 899 $/899 £

256 Go – 999 $/999 £

512 Go – 1 199 $/1 199 £

iPhone 15 Pro

128 Go – 999 $/999 £

256 Go – 1 099 $/1 099 £

512 Go – 1 299 $/1 299 £

1 To – 1 499 $/1 499 £

iPhone 15 Pro Max

256 Go – 1 199 $/1 199 £

512 Go – 1 399 $/1 399 £

1 To – 1 599 $/1 599 £

Aux États-Unis, les prix sont les mêmes que ceux des modèles équivalents d’iPhone 14. Le seul changement est que l’iPhone 15 Pro Max dispose d’au moins 256 Go de stockage au lieu de 128 Go, ce qui signifie que son prix de départ est désormais 100 $ plus élevé.

Mais au Royaume-Uni, chaque configuration est en réalité moins chère que l’année dernière. Des chiffres identiques en dollars et en livres sterling signifient que vous paierez toujours plus qu’aux États-Unis, mais la différence n’est pas aussi grande. Cela signifie également que vous pouvez obtenir un iPhone 15 Pro Max de 256 Go pour le même prix qu’un iPhone 14 Pro Max de 128 Go.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max ont un nouveau « bouton d’action » au lieu du commutateur de sourdine Jason Snel

Où précommander l’iPhone 15 aux États-Unis

Les précommandes ne sont pas encore en ligne, il n’y a donc jusqu’à présent que quelques endroits confirmés pour vendre l’iPhone 15 aux États-Unis :

Il semble également que T-Mobile proposera les quatre téléphones, à en juger par un tableau comparatif sur son site Web. Amazon, Target et Walmart a également vendu l’iPhone 14, il est donc possible que nous voyions également l’iPhone 15 sur les trois – vous devrez peut-être attendre qu’ils soient mis en vente, cependant.

Où précommander l’iPhone 15 au Royaume-Uni

Voici tous les endroits où vous pourrez certainement précommander au Royaume-Uni :

Tous les suivants stockent l’iPhone 14 et devraient donc également vendre des modèles d’iPhone 15. Cependant, vous devrez peut-être attendre que les téléphones soient mis en vente chez certains détaillants :

Nous mettrons à jour cet article une fois que de nouvelles informations seront confirmées. En attendant, consultez notre guide des meilleurs smartphones pour voir à quoi il sera confronté. Android ne vous intéresse pas ? Voici les autres iPhones à considérer.