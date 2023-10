Où précommander les Google Pixel 8 et 8 Pro aux États-Unis et au Royaume-Uni

Les téléphones phares de Google pour 2023 ont fait l’objet de nombreuses fuites à l’avance (y compris de la part de l’entreprise elle-même), mais ils sont enfin lancés.

Il y a encore deux combinés cette année, avec les Pixel 8 et 8 Pro alimentés par le nouveau chipset Tensor G3 de Google. Cela apporte des améliorations aux performances et plusieurs nouvelles fonctionnalités d’IA, notamment Best Take.

Vous bénéficiez également de batteries plus grosses et d’une charge plus rapide que les Pixel 7 et 7 Pro de l’année dernière, mais le logiciel est la véritable star du spectacle. Les deux téléphones fonctionnent sous Android 14 prêt à l’emploi et il a été confirmé qu’ils recevront des mises à jour Android et de sécurité pendant sept ans.

Quand sortiront les Google Pixel 8 et 8 Pro ?

Les Pixel 8 et 8 Pro ont été officiellement lancés lors de l’événement Made by Google le 4 octobre 2023, aux côtés de la Pixel Watch 2.

Les précommandes sont désormais en ligne, avant la sortie des téléphones le 12 octobre.

Combien coûtent les Google Pixel 8 et 8 Pro ?

Les deux téléphones sont plus chers que l’année dernière. Voici combien vous devrez payer :

Pixel 8 (128 Go) – 699 $/699 £

Pixel 8 (256 Go) – 759 $759 £

Pixel 8 Pro (128 Go) – 999 $/999 £

Pixel 8 Pro (256 Go) – 1 059 $/1 059 £

Pixel 8 Pro (512 Go) – 1 179 $/1 179 £

Pixel 8 Pro (1 To) – 1 399 $ (non disponible au Royaume-Uni)

Où précommander le Google Pixel 8 aux États-Unis

Google – Pixel Buds Pro gratuits ou 200 $ de réduction sur la Pixel Watch 2

Amazon – Pixel Buds Pro gratuits

Meilleur achat

Cible – Pixel Buds Pro gratuits

AT&T – à partir de 23,34 $ par mois pendant 36 mois

T-Mobile – à partir de 29,17 $ par mois pendant 24 mois

Verizon – à partir de 22,22 $ par mois pendant 36 mois

Où précommander le Google Pixel 8 Pro aux États-Unis

Google – Pixel Buds Pro ou Pixel Watch 2 gratuits

Amazon – Pixel Watch 2 gratuite

Meilleur achat

Cible – Pixel Watch 2 gratuite

AT&T – à partir de 28,99 $ par mois pendant 36 mois

T-Mobile – à partir de 41,67 $ par mois pendant 24 mois

Verizon – à partir de 27,77 $ par mois pendant 36 mois

Où précommander le Google Pixel 8 au Royaume-Uni

Google – Pixel Buds Pro gratuits ou 199 £ de réduction sur la Pixel Watch 2

Amazon – Pixel Buds Pro gratuits

Currys – Pixel Buds Pro gratuits

John lewis

Très – Pixel Buds Pro gratuits

EE – à partir de 38,32 £ par mois avec 30 £ d’avance, Pixel Buds Pro gratuits

O2 – à partir de 37,59 £ par mois avec 30 £ d’avance, Pixel Buds Pro gratuits

Vodafone – à partir de 29 £ par mois avec 29 £ d’avance, Pixel Buds Pro gratuits

Entrepôt de téléphones portables – à partir de 24,99 £ par mois avec 79 £ d’avance (iD Mobile, Vodafone également disponibles), Pixel Buds Pro gratuits

Où précommander le Google Pixel 8 Pro au Royaume-Uni

Google – Pixel Buds Pro ou Pixel Watch 2 gratuits

Amazon – Pixel Watch 2 gratuite avec modèle 256 Go

Currys – Pixel Watch 2 gratuite

John lewis – Pixel Watch 2 gratuite

Très – Pixel Watch 2 gratuite

EE – à partir de 47,67 £ par mois avec 30 £ d’avance, Pixel Watch 2 gratuite

O2 – à partir de 45,92 £ par mois avec 30 £ d’avance, Pixel Watch 2 gratuite

Vodafone – à partir de 37 £ par mois avec 49 £ d’avance – Pixel Watch 2 gratuite

Entrepôt de téléphones portables – à partir de 37 £ par mois avec 199 £ d’avance (Vodafone, iD Mobile également disponibles), Pixel Watch 2 gratuite

Nous mettrons à jour cet article si d’autres détaillants et opérateurs Pixel 8 et 8 Pro sont confirmés. En attendant, consultez notre tour d’horizon des meilleurs téléphones Android et des meilleurs smartphones pour voir à quoi ils seront confrontés.