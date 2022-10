Où précommander l’édition Pokémon Nintendo Switch OLED

Pokémon Scarlet et Pokémon Violet font leurs débuts sur la Nintendo Switch le mois prochain. Pour célébrer, Nintendo lance une console OLED en édition limitée pour tous les entraîneurs sérieux.

Ce nouveau modèle est livré avec un dock argenté avec des impressions des deux nouveaux Pokémon légendaires de la dernière génération – Koraidon et Miraidon. Les joy-cons rouges et violets seront également assortis aux couleurs des imprimés.

Le commutateur lui-même est décoré de nombreux nouveaux Pokémon dans un style graffiti, comme ce que nous avons vu sur la dernière édition spéciale de la console pour le lancement de Splatoon 3.

Quand sortira la Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition ?

Vous pouvez obtenir l’édition Pokémon du Switch sur 4 novembre 2022. C’est environ deux semaines avant la mise en vente des jeux.

Jetez un œil à la conception complète de la console ci-dessous :

Combien coûte la Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition ?

La Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet et Violet Edition coûteront 359,99 $ aux États-Unis et 319,99 £ au Royaume-Uni, soit 10 $ / 10 £ de plus que les modèles OLED standard respectivement.

Il convient de noter que ni Pokémon Scarlet ni Pokémon Violet ne sont inclus avec la console – ceux-ci doivent être acheté séparément. Les jeux coûtent 59,99 $ / 49,99 £.

Où précommander la Nintendo Switch OLED Pokémon Scarlet and Violet Edition

Les précommandes sont en cours pour le nouveau Pokémon Nintendo Switch – voici où vous pouvez l’acheter :

