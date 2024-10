Où précommander le premier Kindle couleur d’Amazon et acheter d’autres nouveaux modèles

Plus tôt cette semaine, Amazon a actualisé l’ensemble de sa gamme Kindle tout en ajoutant un nouveau modèle de couleur au mélange. Le Kindle d’entrée de gamme mis à jour (109,99 $) et le Kindle Paperwhite (159,99 $) sont disponibles dès maintenant, tandis que le Kindle Colorsoft Signature Edition et le Kindle Scribe mis à jour seront lancés respectivement le 30 octobre et le 4 décembre.

Nous n’avons pas encore testé complètement les dernières liseuses d’Amazon, mais nous sommes repartis impressionnés après les avoir brièvement bricolés. Ils sont plus rapides que les modèles précédents, en particulier le nouveau Paperwhite, et le Kindle Colorsoft offre un écran couleur impressionnant, même s’il ne rivalise pas avec une tablette.

Nous vous ferons savoir comment ils se comparent aux autres modèles après avoir passé plus de temps avec eux, mais si vous ne pouvez pas attendre, nous avons rassemblé toutes les informations que vous devez savoir concernant où et quand vous pouvez les acheter.

Où acheter le Kindle d’entrée de gamme

Le dernier Kindle d’Amazon est très similaire à son prédécesseur, avec un écran de six pouces de 300 ppp, une prise en charge USB-C et 16 Go de stockage. Il présente cependant quelques petits changements, notamment un rétroéclairage 25 % plus lumineux, des niveaux de contraste améliorés et un nouveau mode sombre. Il est également légèrement plus léger et est désormais disponible dans une nouvelle couleur vert matcha et noir. Amazon affirme que la liseuse offrira des changements de page plus rapides et une durée de vie de la batterie plus longue, lui permettant de durer jusqu’à huit semaines avec une seule charge.

Le Kindle d’entrée de gamme d’Amazon est désormais disponible avec des publicités sur Amazone et Meilleur achat à partir de 109,99 $, soit 10 $ de plus que le modèle précédent. Le modèle sans publicité, qui coûte 20 $ de plus, est actuellement disponible sur Amazone.

$ 110 Le nouveau Kindle d’entrée de gamme d’Amazon conserve un écran de six pouces, 300 ppi et USB-C. Il est cependant plus lumineux et légèrement plus rapide que son prédécesseur, et offre une durée de vie de la batterie plus longue.

En plus du Kindle standard, Amazon a également annoncé un nouveau Kindle Kids, identique au modèle de base sans publicité mais livré avec un contrôle parental en option, une couverture adaptée aux enfants, une garantie de remplacement prolongée de deux ans et une garantie de six ans. abonnement d’un mois à Amazon Kids Plus. Ce dernier donne accès à des milliers de vidéos, de jeux et de livres gratuits adaptés aux enfants. Le Kindle Kids coûte 129,99 $ et est disponible dès maintenant sur Amazone et Meilleur achat.

$ 130 Le Kindle Kids d’Amazon est identique au Kindle standard, ce qui signifie qu’il contient un écran de 300 ppp et prend en charge le chargement USB-C, mais est livré avec un étui, une garantie prolongée de deux ans et un an d’Amazon Kids Plus.

Où acheter le Kindle Paperwhite 2024

Le Kindle Paperwhite étanche est une mise à niveau plus importante que le Kindle de base. Il offre le rapport de contraste le plus élevé de tous les Kindle, ainsi qu’un design plus fin et un écran plus grand de sept pouces. Au cours de son bref passage avec la liseuse, mon collègue David Pierce a également remarqué que les pages se tournent nettement plus rapidement que la Paperwhite de dernière génération. Amazon affirme également que la liseuse peut désormais durer trois mois avec une seule charge, contre 10 semaines.

Vous pouvez désormais acheter le Kindle Paperwhite en noir, framboise ou jade. La liseuse commence à 159,99 $ avec des publicités et 16 Go de stockage à Amazone et Meilleur achattandis que le modèle sans publicité coûte 20 $ de plus. Il existe également le Kindle Paperwhite Signature Edition, qui offre un chargement sans fil en option, deux fois plus de stockage et un éclairage avant à réglage automatique. Ce dernier est disponible pour 40 $ de plus chez Amazone et Meilleur achat et se décline dans des tons « métalliques » de framboise, de jade et de noir.

$ 160 Le dernier Kindle Paperwhite d’Amazon est doté d’un écran plus grand de sept pouces et de performances nettement plus rapides. Il offre également une autonomie de batterie plus longue que le modèle précédent, conserve une étanchéité IPX8 et comprend un port USB-C.

$ 200 Le Kindle Paperwhite Signature Edition sans publicité est identique au Kindle Paperwhite mais arbore 32 Go de stockage, un chargement sans fil et un éclairage avant à réglage automatique.

Comme le Kindle, Amazon vend également une version adaptée aux enfants du Paperwhite, sans publicité. Il offre également un contrôle parental étendu, ainsi qu’une garantie de deux ans, l’une des nombreuses couvertures adaptées aux enfants et un abonnement de six mois à Amazon Kids Plus. Le Kindle Paperwhite Kids 2024 coûte 179,99 $ et est disponible dès maintenant sur Amazone et Meilleur achat.

$ 180 Le Paperwhite adapté aux enfants d’Amazon est le même que le Paperwhite standard, mais il est sans publicité et offre les avantages supplémentaires d’un plan de protection matérielle de deux ans, d’un an d’Amazon Kids Plus et d’un choix de trois couvertures adaptées aux enfants.

Où précommander l’édition Kindle Colorsoft Signature

Comme son nom l’indique, le Kindle Colorsoft Signature Edition de sept pouces est le premier Kindle doté d’un écran couleur E Ink. Il a beaucoup en commun avec le Kindle Paperwhite Signature Edition 2024 – notamment la prise en charge de l’étanchéité et du chargement sans fil – mais il ne dure que « jusqu’à huit semaines », contre trois mois avec une seule charge.

L’écran 300ppi du Kindle Colorsoft Signature Edition n’est pas aussi vif que celui d’un iPad, mais il reste relativement net par rapport à l’écran d’appareils comme le Kobo Clara Colour, du moins lors de nos premiers tests. Il devrait sortir sur les tablettes le 30 octobre ; cependant, vous pouvez déjà le précommander sur Amazone pour 279,99 $ avant le lancement.

$ 280 La Kindle Colorsoft Signature Edition est la première liseuse d’Amazon dotée d’un écran couleur. Il dispose également de 32 Go de stockage, d’une étanchéité et d’une prise en charge du chargement sans fil.

Où précommander le dernier Kindle Scribe

Enfin, Amazon a mis à jour le Kindle Scribe de 10,2 pouces. Le nouveau modèle est plus rapide et ressemble davantage à un morceau de papier grâce à ses cadres blancs et son stylet mis à jour, bien que les modifications logicielles constituent la mise à niveau la plus importante. Par exemple, l’appareil de prise de notes d’Amazon proposera une nouvelle fonctionnalité Active Canvas qui vous permettra de prendre des notes directement sur un PDF ou une page de votre livre. Le texte s’enchaîne automatiquement autour de votre note, mais vous pouvez également écrire des notes dans la marge. Amazon a également ajouté une nouvelle fonctionnalité basée sur l’IA qui vous permet de résumer des pages de notes sous forme de puces et de les partager directement à partir de l’onglet du bloc-notes.

Le nouveau Kindle Scribe est actuellement disponible en précommande auprès de Amazone à partir de 399,99 $ avant sa date de sortie le 4 décembre.