Où précommander le Pixel 6a au Royaume-Uni et aux États-Unis

Ce mois-ci, la série Pixel 6 sera élargie avec l’ajout du Pixel 6a de milieu de gamme, qui est désormais disponible en précommande.

La série A offre certaines des fonctionnalités de base des téléphones Pixel phares de Google pour une fraction du prix. Par exemple, le Pixel 6a aura la même puce Tensor, et la conception arrière restera également largement similaire.

Si vous souhaitez mettre la main sur un Pixel 6a, nous avons tout ce que vous devez savoir, y compris où vous pouvez précommander le téléphone, le prix du combiné et plus encore.

Vous pouvez lire les spécifications du dernier téléphone de Google sur notre tour d’horizon Pixel 6a. Nous avons également un guide similaire pour le Nord 2T.

Quand sort le Pixel 6a ?

Les précommandes pour le Pixel 6a sont en cours de déploiement au Royaume-Uni, le téléphone étant mis en vente le 28 juillet 2022.

Les précommandes américaines pour le Pixel 6a seront mises en ligne plus tard dans la journée.

Combien coûte le Pixel 6a ?

Google a confirmé que le Pixel 6a coûterait les prix suivants :

États-Unis : 449 $

Royaume-Uni : 399 £

Euros : 459 €

Australie : 749 AUD

Inde : 43 999 ₹.

Ce prix vous offre 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui, à notre connaissance, est la seule configuration dans laquelle l’appareil est livré. Ceci est associé à la puce Tensor dédiée de Google qui a également été vue sur le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro.

Le Pixel 6a est disponible en trois couleurs : anthracite, craie et sauge.

Au Royaume-Uni, la plupart des détaillants proposent une paire de Pixel Buds A-Series lorsque vous précommandez le Pixel 6a.

Où précommander le Pixel 6a sans carte SIM

Au Royaume-Uni, vous pouvez actuellement précommander le Pixel 6a aux endroits suivants :

Détaillants britanniques

Détaillants américains

Les précommandes pour les détaillants américains commencent à 10 h 00 PT le 21 juillet 2022. Voici les détaillants qui devraient le stocker :

Où acheter le Pixel 6a sous contrat

Les offres contractuelles pour le Pixel 6a sont en cours de déploiement au Royaume-Uni, et les magasins suivants le proposent :

Détaillants britanniques

EE – À partir de 27 £ par mois (70 £ à l’avance), Pixel Buds A-Series gratuits

Carphone Warehouse – À partir de 24,99 £ par mois, Pixel Buds A-Series

Mobiles.fr – À partir de 26 £ par mois

Nous prévoyons également que le téléphone sera éventuellement disponible auprès des détaillants suivants :

Détaillants américains

Les offres Pixel 6a ne sont pas encore disponibles aux États-Unis, mais vous devriez pouvoir l’obtenir auprès des opérateurs suivants :