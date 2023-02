Où précommander le OnePlus 11 aux États-Unis et au Royaume-Uni

OnePlus a initialement limité son nouveau téléphone phare à la Chine natale de l’entreprise, mais il n’est pas resté longtemps ainsi.

Lors d’un événement à New Delhi, le OnePlus 11 a été officiellement lancé dans le monde entier. Le téléphone est une mise à niveau claire par rapport au OnePlus 10T plus abordable de l’année dernière, avec des fonctionnalités clés telles que le chipset Snapdragon 8 Gen 2 et des caméras arrière triples améliorées.

OnePlus n’a pas perdu de temps pour rendre le téléphone disponible en précommande, vous pouvez donc en acheter un dès maintenant. Si vous êtes basé aux États-Unis ou au Royaume-Uni, voici tout ce que vous devez savoir.

Quand sortira le OnePlus 11 ?

Après une première annonce en Chine le 4 janvier 2023, le OnePlus 11 a été lancé mondialement le 7 février 2023.

Les précommandes sont en ligne maintenant, avant la mise en vente du téléphone le 16 février 2023.

Combien coûte le OnePlus 11 ?

Comme prévu, le OnePlus 11 est légèrement plus cher que le 10T. Voici combien vous pouvez vous attendre à payer au lancement :

8 Go de RAM/128 Go de stockage – 699 $/729 £/849 €

12 Go de RAM/256 Go de stockage – 799 $/799 £/919 €

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Où précommander le OnePlus 11 aux États-Unis

Aux États-Unis, il existe deux endroits proposant le téléphone déverrouillé :

OnePlus – jusqu’à 500 $ de réduction lorsque vous échangez un ancien téléphone (OnePlus ou d’autres marques), étui de protection gratuit lorsque vous achetez via l’application

Amazon – toujours marqué comme “à venir”

Best Buy et T-Mobile stockent le OnePlus 10T, mais il n’est pas encore clair s’ils feront de même pour le 11. Nous mettrons à jour cet article si la situation change.

Aucun transporteur n’a encore été confirmé pour stocker le téléphone. Nous mettrons à jour cet article si cela change.

Où précommander le OnePlus 11 au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, vous obtenez les deux mêmes options, mais quelques avantages supplémentaires si vous y allez directement :

OnePlus – les précommandes incluent un haut-parleur Bang & Olufsen gratuit (Beosound A1 2nd Gen) ou un nouveau OnePlus Buds Pro 2, plus une remise instantanée de 100 £ lorsque vous échangez un ancien téléphone (OnePlus ou d’autres marques)

Amazon – toujours marqué comme « à venir », sera le seul endroit pour obtenir le modèle « Eternal » de 8 Go/128 Go

Encore une fois, aucun réseau n’a été confirmé pour vendre le téléphone sous contrat au Royaume-Uni, et cela pourrait ne jamais changer.

