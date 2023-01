Où précommander le nouveau HomePod 2 aux États-Unis et au Royaume-Uni

Lorsqu’Apple a arrêté le HomePod d’origine en 2021, on pensait généralement que c’était la fin de la route pour le haut-parleur intelligent Siri principal. Un HomePod Mini plus abordable était arrivé quelques mois plus tôt, et il n’y avait aucun signe d’un modèle pleine grandeur mis à jour.

Cependant, cela ne s’est pas avéré être le cas. L’un des six nouveaux produits annoncés par Apple en janvier 2023, le modèle de deuxième génération actualisé est une mise à jour mineure de cet original de 2018.

Il a été rejoint par un nouveau Mac Mini, des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, ainsi que les puces M2 Pro et M2 Max qui alimentent la plupart des modèles. Mais c’est le HomePod 2 qui est notre objectif ici, avec des précommandes en direct aux États-Unis et au Royaume-Uni.

Quand sortira le nouveau HomePod 2 ?

Apple a officiellement annoncé le nouveau HomePod via un communiqué de presse sur 18 janvier 2023.

Les précommandes sont désormais en ligne aux États-Unis, au Royaume-Uni et dans de nombreux autres pays du monde, avant la sortie le 3 février 2023.

Combien coûte le nouveau HomePod 2 ?

Le HomePod 2 coûte 299 $ / 299 £ pour le seul modèle disponible, bien que vous puissiez choisir entre une finition en tissu noir et blanc.

C’est moins cher que le HomePod d’origine au lancement (349 $ / 319 £), mais son prix a chuté de façon permanente à (299 $ / 279 £) peu de temps après. Il est toujours plus cher que tous les haut-parleurs intelligents fabriqués par Amazon et Google, tandis que le HomePod Mini à 99 $ / 89 £ est nettement plus abordable.

Où précommander le HomePod 2 aux États-Unis

Si vous êtes basé aux États-Unis, il existe déjà quelques détaillants proposant des précommandes :

Où précommander le HomePod 2 au Royaume-Uni

Mais dans l’état actuel des choses, il n’y a qu’un seul endroit où aller au Royaume-Uni :

Il est possible que nous voyions plus de détaillants proposer des précommandes, mais un scénario plus probable est d’autres options une fois que le HomePod 2 sera mis en vente à partir du 3 février.

