Où précommander l’Apple Watch Series 9 et la Watch Ultra 2

Apple a officiellement dévoilé sa nouvelle génération de montres Apple. La Watch Series 9 est l’appareil principal de la gamme, arborant la toute nouvelle puce S9 du géant de la technologie et prenant en charge un nouveau geste de double pression.

L’Apple Watch Ultra 2 haut de gamme et robuste est dotée d’un cadran de montre Modular Ultra pour afficher plus de statistiques sur l’écran et d’une connectivité Bluetooth pour l’équipement du cycliste. Vous pouvez en savoir plus sur les deux appareils portables ici.

Si vous souhaitez mettre la main sur l’une de ces montres intelligentes, nous avons tout ce que vous devez savoir. Vous pourriez également être intéressé de savoir où précommander l’iPhone 15.

Quand les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 seront-elles mises en vente ?

Techniquement, vous pouvez acheter les deux modèles dès maintenant sur le site Web d’Apple dans le NOUS et ROYAUME-UNI. Cependant, les modèles ne seront pas expédiés avant 22 septembre 2023.

Où acheter l’Apple Watch Series 9

L’Apple Watch Series 9 commence à partir de 399 $/399 £. Vous pouvez l’acheter auprès des détaillants suivants aux États-Unis :

NOUS

Vous pouvez bénéficier gratuitement de trois mois d’Apple Fitness+ dans la plupart de ces magasins. Aucun opérateur aux États-Unis ne dispose encore de l’appareil, mais AT&T dispose d’une page sur laquelle vous pouvez vous inscrire pour recevoir des alertes.

Pendant ce temps, les lecteurs britanniques peuvent obtenir la Watch Series 9 aux endroits suivants :

ROYAUME-UNI

Nous nous attendons à ce que davantage de magasins britanniques tels qu’Amazon, John Lewis et Currys déploient des liens d’achat dans les prochains jours – il en va de même pour des opérateurs tels que O2, Vodafone et Three.

Où acheter l’Apple Watch Ultra 2

Si vous recherchez plutôt la Watch Ultra 2, les prix commencent à 799 $/799 £. Voici où vous pouvez actuellement le précommander en Amérique :

NOUS

Les lecteurs britanniques peuvent l’acheter dans les magasins suivants :

ROYAUME-UNI

Encore une fois, nous nous attendons à ce que davantage de détaillants stockent la Watch Ultra 2 soit juste avant la mise en vente de l’appareil, soit après le 22 septembre.