Où précommander la PS5 Pro et la collection 30e anniversaire de PlayStation

Nous nous rapprochons de plus en plus d’une mise à jour de milieu de cycle pour la PlayStation 5, alors que le calendrier de précommande échelonné de la PS5 Pro commence. La console à 699,99 $ est sur le point d’être disponible en précommande aux États-Unis sur 10h HE / 7h HP via Sony Vitrine PlayStation Directdonc si vous souhaitez en obtenir un dès que possible, vous devrez faire la queue sur le site de Sony (assurez-vous d’avoir vos informations de connexion au PlayStation Network à portée de main).

Le pack PS5 Pro au style rétro du 30e anniversaire de Sony est également disponible en précommande au même moment (999,99 $), PS5 Édition numérique mince (499,99 $), Portail PlayStation (219,99 $), Double Sens (79,99 $) et DualSense Edge (219,99 $) — ces prix ont été rapportés sur les réseaux sociaux, mais pas par Sony lui-même. Nous mettrons à jour cet article si nous recevons plus d’informations avant le début des ventes.

Cependant, si vous n’avez pas beaucoup de chance dans la file d’attente, les précommandes de la PS5 Pro standard chez des détaillants comme Meilleur achat, Walmart, Cibleet Amazone devraient ouvrir le 10 octobre.

La principale perspective de la PS5 Pro est l’amélioration des graphismes et des performances. La nouvelle console pourrait ne pas être équipée d’un lecteur de disque (vous pouvez en obtenir un pour un 80$ supplémentaires), mais son nouveau GPU, sa mise à l’échelle de l’IA et son meilleur ray tracing promettent un nouveau niveau de fidélité pour cette génération de consoles, avec la possibilité de maintenir une résolution 4K à 60 ips sur certains titres. Ce n’est peut-être pas la mise à niveau la plus logique par rapport à une PS5 classique pour tout le monde, mais si vous avez soif des meilleures performances sur des exclusivités comme Final Fantasy VII Renaissancec’est peut-être le seul moyen d’y parvenir (au moins jusqu’à Renaissance et d’autres exclusivités arrivent sur PC).

Comment précommander la PlayStation 5 Pro standard

Comme mentionné ci-dessus, Sony ouvre les précommandes pour sa console à 699,99 $ d’abord via PlayStation Directqui nécessite un compte PlayStation Network. Le site vous ajoute à une file d’attente en ligne qui s’actualise automatiquement. Si vous faites partie des chanceux qui parviennent à passer la file d’attente sans problème, vous bénéficierez d’une fenêtre chronométrée pour précommander la console et tous les accessoires que vous pourriez souhaiter. La PS5 Pro devrait arriver le 7 novembre, les précommandes devraient donc arriver à ce moment-là.

Le boutique officielle PlayStation peut avoir la priorité sur les précommandes, mais les détaillants auront l’occasion de se taire et de prendre votre argent le 10 octobre. Cela inclut les grands comme Meilleur achat, Walmart, Cibleet AmazoneSi l’on en croit les réapprovisionnements cauchemardesques de PS5 dont nous avons été témoins au début de la pandémie, certains détaillants auront mis en place une file d’attente organisée tandis que d’autres (tousse, toux… Amazon) auront peut-être l’impression d’être dans un Far West infesté de robots. Voici nos conseils de référence lorsque le moment sera venu :

Créez / connectez-vous à votre compte auprès du détaillant au préalable.

Enregistrez vos informations de facturation/d’expédition pour rendre le paiement aussi rapide que possible.

Si possible, essayez d’accéder au site de vente au détail en utilisant à la fois votre ordinateur et l’application mobile associée pour votre téléphone ou votre tablette.

$700 La version « pro » de la PlayStation 5 de Sony est dotée d’un GPU plus puissant, d’une nouvelle mise à l’échelle basée sur l’IA PSSR, d’un ray tracing avancé et d’un SSD de 2 To (avec stockage extensible). Les nouvelles fonctionnalités permettent d’obtenir de meilleurs graphismes à des fréquences d’images plus élevées, ce qui permet de combiner les modes « fidélité » et « performance » dans certains jeux.

Comment précommander la PS5 Pro 30e anniversaire

Deux semaines après la PS5 Pro, Sony lance sa collection spéciale 30e anniversaire, une capsule de matériel en édition limitée rendant hommage à l’arrivée de la console PlayStation originale il y a 30 ans. Dans son ensemble, la collection offre aux fans le choix entre les éditions de style rétro suivantes : un pack PS5 Pro extra-spécial, une PS5 slim en édition numérique, un PlayStation Portal, une manette sans fil DualSense et une manette DualSense Edge, toutes disponibles en précommande via le Vitrine PlayStation Direct et lancement le 21 novembre (aww merci pour le cadeau d’anniversaire, Sony).

Le pack PS5 Pro du 30e anniversaire est ultra-exclusif, car Sony ne fabrique que 12 300 ensembles numérotés individuellement, et le Forfait à 999,99 $ comprend une console PS5 Pro, deux manettes (dont une DualSense Edge) et des accessoires/objets de collection supplémentaires. Si l’on en croit la dernière console anniversaire de PlayStation, les précommandes risquent de se vendre incroyablement vite.

$1000 Un pack en édition limitée contenant une PS5 Pro et des accessoires, tous habillés du style classique de PlayStation. Le pack comprend la console avec une plaque de protection du lecteur de disque, un support vertical, une manette DualSense, une manette DualSense Edge, une station de charge DualSense et divers accessoires de marque PlayStation (y compris une affiche de collection).

Comment précommander la PS5 Slim 30e anniversaire

La PlayStation 5 (slim) en édition numérique bénéficie également du traitement du 30e anniversaire, et Sony ne la rend pas aussi exclusive que la Pro. En ce moment, vous pouvez vous rendre dans la salle d’attente pour précommander la console plus modeste sur PlayStation Direct pour 499,99 $ avant son lancement le 21 novembre. Mis à part la coloration de la console et du contrôleur, ainsi que la plaque de protection incluse pour un lecteur de disque, il s’agit de la même PS5 slim qui nous accompagne depuis près d’un an maintenant.

$500 L’édition numérique actuelle de la PS5 dite « slim » avec l’esthétique classique de PlayStation. Elle comprend également une plaque de protection alternative pour accueillir le lecteur de disque supplémentaire.

Comment précommander le PlayStation Portal du 30e anniversaire

Le PlayStation Portal reste un petit périphérique original, car la console portable de 8 pouces n’a qu’un seul but : diffuser des jeux depuis votre PS5 via Remote Play, avec une intégration et des fonctionnalités complètes de DualSense. Le portail me semble presque étrange dans l’esthétique rétro de Sony, mais si vous aviez déjà prévu de vous procurer la dernière expérience mobile de Sony et que vous voulez une petite touche nostalgique, vous pouvez actuellement précommander l’édition LE sur le site Vitrine PlayStation Direct pour 219,99 $ avant sa date de sortie le 21 novembre.

$220 Une version en édition limitée du PlayStation Portal pour la console Remote Play en streaming via une PS5.

Comment précommander la manette DualSense du 30e anniversaire

La manette sans fil DualSense de Sony est le moyen le plus économique de plonger dans les eaux nostalgiques de la collection du 30e anniversaire. Les manettes DualSense et DualSense Edge en édition limitée offrent les mêmes fonctionnalités que les modèles standard, mais avec des peintures grises multicolores et des formes de logo/bouton PlayStation colorées. DualSense et DualSense Edge sont disponibles en précommande via PlayStation Direct pour 79,99 $ et 219,99 $, respectivement, et devraient arriver le 21 novembre.

$79 La version 30e anniversaire de la manette DualSense standard de Sony. La manette est dotée des mêmes haptiques et gâchettes adaptatives habituelles, à la différence qu’elle arbore un design rappelant les manettes originales de l’ère PlayStation.