Où précommander la PS5 Pro en 2024

La sortie de la PS5 Pro est prévue pour le 7 novembre, mais si vous en voulez une dès son lancement, vous devriez absolument la précommander. Le déploiement des précommandes se déroule en deux vagues. La première vague de précommandes commence aujourd’hui, le 26 septembre, à 7h PT / 10h ET, exclusivement sur la boutique PlayStation DirectUne deuxième vague de précommandes sera mise en ligne chez d’autres détaillants comme Amazon, Best Buy et Walmart le 10 octobre.

Si vous êtes intéressé par la version alternative, consultez notre guide de précommande pour la collection PlayStation 30th Anniversary de style PS1.

Précommandez la PS5 Pro dès aujourd’hui

PlayStation 5 Pro 1 Le seul détaillant qui ouvre les précommandes aujourd’hui est PlayStation Direct. Par le passé, ce détaillant officiel de Sony utilisait un système de file d’attente qui vous faisait attendre sur une page préliminaire jusqu’à ce que ce soit votre tour de précommander. Il vous suffit de cliquer sur le lien, puis de laisser la fenêtre du navigateur ouverte jusqu’à ce que la liste se charge et que vous puissiez valider votre précommande. Liens de précommande pour d’autres détaillants (en ligne le 10 octobre)