Où précommander la PlayStation VR2 aux États-Unis et au Royaume-Uni

En 2016, Sony a annoncé son arrivée dans le monde de la réalité virtuelle avec le lancement de la PlayStation VR originale. C’était le premier casque conçu pour être utilisé avec une console de jeux, et aucune alternative n’a émergé depuis.

Bien que le PS VR d’origine soit compatible avec la PS5 (à condition que vous demandiez l’adaptateur séparé), on s’est toujours attendu à ce que nous ayons un successeur spécialement conçu pour la nouvelle console.

C’est maintenant devenu une réalité, avec l’annonce officielle de la PlayStation VR 2. Il s’agit d’un rafraîchissement important, avec des mises à niveau clés, notamment un nouvel écran OLED, un champ de vision plus large de 110 degrés et la prise en charge de 120 Hz et 4K HDR.

Vous attendrez encore un certain temps avant de mettre la main dessus, mais il est possible de sécuriser votre appareil plus tard ce mois-ci. Voici tout ce que vous devez savoir si vous êtes basé aux États-Unis ou au Royaume-Uni.

Quand sortira le PlayStation VR2 ?

Sony a confirmé que le PlayStation VR2 sortira le 22 février 2023.

Cela peut sembler loin, mais les précommandes seront en ligne ce mois-ci – 15 novembre 2022pour être exact.

Combien coûtera la PlayStation VR2 ?

Beaucoup. Non seulement le PS VR2 est beaucoup plus cher que son prédécesseur (349 $ / 349 £), mais il coûte en fait plus cher que le PS5 lui-même (499 $ / 479 £).

Le prix de vente recommandé par Sony est 549,99 $/529,99 £, qui correspond au montant que vous paierez si vous décidez de précommander. Cela inclut le casque lui-même, plus deux contrôleurs Sense et un casque stéréo.

Si vous voulez un forfait comprenant Horizon Call of the Mountain, l’un des titres de lancement, cela vous coûtera 599 $ / 569 £. Un quai pour charger les contrôleurs coûte 49 $ / 39 £ supplémentaires.

Sony

Où précommander la PlayStation VR2

Si vous êtes basé aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas ou au Luxembourg, les précommandes seront limitées à la boutique PlayStation Direct pendant la « phase de lancement initiale ». Cela s’applique au casque lui-même, ainsi qu’aux accessoires et aux jeux de lancement.

Pour vous donner les meilleures chances de précommander, Sony invite tout le monde à “s’inscrire pour précommander”. Si vous êtes sélectionné, vous serez alors invité à précommander par e-mail. La formulation de Sony ici suggère que les précommandes seront limitées, cela vaut la peine de s’inscrire si vous voulez que le PS VR2 arrive le jour de la sortie.

La durée de cette phase initiale n’est pas claire, il est donc possible que vous puissiez précommander auprès de détaillants tiers plus près du moment.

Si vous n’êtes pas basé dans l’un des sept pays répertoriés ci-dessus, Sony indique que la PlayStation VR2 sera vendue chez les “détaillants participants”, mais il n’en a pas encore spécifié. Les précommandes ici commenceront également le 15 novembre.

